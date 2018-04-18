Африканская коричневая пыль засыпала автомобили в Кишиневе

Источник: Actualitati.md

Метеорологи это явление уникальным не считают. А вот водители остались недовольны. И в то, что их машины запачкала пыль, прибывшая прямиком из Африки, поверили далеко не все.

«Я слышал некоторое время назад о шторме, но мне кажется, что это наша пыль, упавшая с деревьев», «Я первый раз вижу такое. Это не дождь, но это очень похоже на грязь», — делились автолюбители.