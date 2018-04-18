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17:56 (мск), источник: Actualitati.md

Африканская коричневая пыль засыпала автомобили в Кишиневе

Сегодня столичные автолюбители обнаружили на машинах, оставленных на улицах города, слой коричневой пыли. Причиной этого явления стало пылевое облако с севера Африки, накрывшее юго-восточную Европу.

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Источник: Actualitati.md

Метеорологи это явление уникальным не считают. А вот водители остались недовольны. И в то, что их машины запачкала пыль, прибывшая прямиком из Африки, поверили далеко не все.

«Я слышал некоторое время назад о шторме, но мне кажется, что это наша пыль, упавшая с деревьев», «Я первый раз вижу такое. Это не дождь, но это очень похоже на грязь», — делились автолюбители.

Облако пыли из Сахары появилось в странах Европы в начале этой недели. В понедельник после 20-минутного дождя автомобили, улицы и листья деревьев в ряде районов Румынии были покрыты слоем коричневой пыли. А в марте на юге Молдовы и Украины жителей удивил снег желтого и оранжевого цвета.

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