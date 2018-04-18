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18:16 (мск), источник: Популярная механика

10 фрагментов человеческих тел, которые продавались на аукционах

Некоторые знаменитости и исторические фигуры продолжают «путешествовать» по миру и после смерти: за части их тел коллекционеры готовы заплатить огромные суммы.

Источник: Nino Liverani / CC0

1. Череп итальянского монаха Виталия Ассизского (San Vitale de Assisi), умершего в 1370 году, был представлен на аукционе 29 мая 2011 года в Ирландии. Голова святого была продана за €3 500: реликвию приобрела кинозвезда из Лос-Анджелеса, имя владельца не уточняется. Но в ноябре 2016 года череп был перекуплен и теперь находится в частной коллекции на территории США.

2. Мозг и кровь итальянского диктатора Бенито Муссолини в 2009 году были выставлены на eBay. Считается, что тело политика было украдено из больницы в Милане. Стартовая стоимость лота составила €22 290, а затем цена упала до €15 000.

Правда, позже eBay заблокировали «товар», заявив, что продажа любого человеческого органа нарушает политику компании.

3. Но eBay прославился не только этим. После того, как скончался американский музыкант Уэйлон Дженнингс, его имущество активно распродавалось на аукционах. Среди предложенных товаров оказались волосы кантри-исполнителя Вилли Нельсона. Нельсон отрезал свои знаменитые косы в подарок Дженнингсу, когда тот решил больше не употреблять спиртное и наркотики. Косы были проданы за $37 000.

4. В 2012 году волосы Элвиса Пресли были представлены на торгах в Калифорнии. Покупателем оказался Гомер Гиллеланд, который когда-то работал парикмахером Элвиса. Лот оценили в $4 600.

Гиллеланд распорядился покупкой очень интересно: он прикреплял пряди Элвиса к своим визиткам и преподносил друзьям в качестве подарка.

Ранее волосы Пресли уже покупали за баснословные $115 000: в этом Элвис обошел Джона Леннона, Бетховена и Джона Кеннеди. Но самые дорогие локоны в истории — волосы революционера Эрнесто Че Гевары, которые были срезаны с головы убитого агентом ЦРУ. Их продали за рекордные $119 000 в 2007 году.

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5. Покойный канадский актер Кори Хэйм (1971−2010) пытался продать свой коренной зуб и прядь волос в 2001 году. Первая попытка не увенчалась успехом: eBay оперативно заблокировали товар, сославшись на правила сайта. Но актер не растерялся и осуществил задуманное на другом веб-сайте. Правда, о информация о цене не разглашается.

6. В 2007 году аукционный дом I.M. Chait Gallery провел торги «Естественная история» в Нью-Йорке. Среди прочего предлагалось приобрести руку египетской мумии. За лот боролся музей Рипли «Верьте или не верьте!», который собирает самые необычные предметы со всего мира. Но владелец галереи из Санта-Моники предложил больше, и товар был продан за $4 500.

7. В течение 95 лет церковь запрещала хоронить тело Галилео Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче во Флоренции. Но в 1737 году ситуация изменилась: прежнее захоронение вскрыли, и тело все-таки перенесли в положенное место. Во время транспортировки историкипозаимствовали из гроба палец, зуб и позвонок ученого, и с тех пор эти ценности переходили из в руки различных коллекционеров. В 1905 году след останков, казалось, был навсегда потерян. Но в 2009 году некий покупатель по имени Альберто Бруски приобрел на аукционе футляр, в котором содержались неопознанные артефакты. Этими артефактами и оказались останки итальянского ученого. Сейчас они находятся в музее Галилея во Флоренции.

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8. Джон Вуд был тяжело ранен в авиакатастрофе в 2009 году. Он летел злополучным рейсом вместе со своим отцом, который, к сожалению, не пережил аварию. Спустя год Вуду ампутировали ногу, и в память о трагических событиях он решил сохранить конечность, закоптив ее в смокере барбекю. Позже смокер вместе с ногой был выставлен на аукционе. Лот приобрела американка Шеннон Уисант, которая намеревалась демонстрировать ногу туристам. Видимо, это обстоятельство оскорбило Вуда: он решил обратиться с иском в суд и выступил на телевидении. В результате конечность вернулась к своему первоначальному владельцу.

9. Два человеческих скелета — мужской и женский — были проданы в 2012 году на аукционе Schnecksville в Пенсильвании. Когда погибли эти люди — неизвестно, но это произошло, по меньшей мере, сотню лет назад. Необычный товар приобрел торговец антиквариатом за $1 850.

10. После смерти Наполеона Бонапарта врач Франческо Аутоммарчи отделил от тела императора сердце, желудок и половой орган. В течение 100 лет пенис Наполеона перепродавался три раза, а в 1927 году его представили в качестве экспоната в Музее французского искусства. В 1977 году половой орган вновь перепродали: на этот раз владельцем оказался американский уролог Джон Латтимер. Артефакт предлагали и французскому правительству. Но чиновники поступили разумно: они не только отказались от предложения, но и не признали подлинность органа. Последним покупателем стал Эван Латтимер, который заявил, что придаток императора не должен быть объектом насмешек.

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