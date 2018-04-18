10 фрагментов человеческих тел, которые продавались на аукционах
Некоторые знаменитости и исторические фигуры продолжают «путешествовать» по миру и после смерти: за части их тел коллекционеры готовы заплатить огромные суммы.
Некоторые знаменитости и исторические фигуры продолжают «путешествовать» по миру и после смерти: за части их тел коллекционеры готовы заплатить огромные суммы.
1. Череп итальянского монаха Виталия Ассизского (San Vitale de Assisi), умершего в 1370 году, был представлен на аукционе 29 мая 2011 года в Ирландии. Голова святого была продана за €3 500: реликвию приобрела кинозвезда из
2. Мозг и кровь итальянского диктатора Бенито Муссолини в 2009 году были выставлены на eBay. Считается, что тело политика было украдено из больницы в Милане. Стартовая стоимость лота составила €22 290, а затем цена упала до €15 000.
3. Но eBay прославился не только этим. После того, как скончался американский музыкант Уэйлон Дженнингс, его имущество активно распродавалось на аукционах. Среди предложенных товаров оказались волосы
4. В 2012 году волосы Элвиса Пресли были представлены на торгах в Калифорнии. Покупателем оказался Гомер Гиллеланд, который
Ранее волосы Пресли уже покупали за баснословные $115 000: в этом Элвис обошел Джона Леннона, Бетховена и Джона Кеннеди. Но самые дорогие локоны в истории — волосы революционера Эрнесто Че Гевары, которые были срезаны с головы убитого агентом ЦРУ. Их продали за рекордные $119 000 в 2007 году.
5. Покойный канадский актер Кори Хэйм (1971−2010) пытался продать свой коренной зуб и прядь волос в 2001 году. Первая попытка не увенчалась успехом: eBay оперативно заблокировали товар, сославшись на правила сайта. Но актер не растерялся и осуществил задуманное на другом
6. В 2007 году аукционный дом I.M. Chait Gallery провел торги «Естественная история» в
7. В течение 95 лет церковь запрещала хоронить тело Галилео Галилея в семейном склепе базилики
8. Джон Вуд был тяжело ранен в авиакатастрофе в 2009 году. Он летел злополучным рейсом вместе со своим отцом, который, к сожалению, не пережил аварию. Спустя год Вуду ампутировали ногу, и в память о трагических событиях он решил сохранить конечность, закоптив ее в смокере барбекю. Позже смокер вместе с ногой был выставлен на аукционе. Лот приобрела американка Шеннон Уисант, которая намеревалась демонстрировать ногу туристам. Видимо, это обстоятельство оскорбило Вуда: он решил обратиться с иском в суд и выступил на телевидении. В результате конечность вернулась к своему первоначальному владельцу.
9. Два человеческих скелета — мужской и женский — были проданы в 2012 году на аукционе Schnecksville в Пенсильвании. Когда погибли эти люди — неизвестно, но это произошло, по меньшей мере, сотню лет назад. Необычный товар приобрел торговец антиквариатом за $1 850.
10. После смерти Наполеона Бонапарта врач Франческо Аутоммарчи отделил от тела императора сердце, желудок и половой орган. В течение 100 лет пенис Наполеона перепродавался три раза, а в 1927 году его представили в качестве экспоната в Музее французского искусства. В 1977 году половой орган вновь перепродали: на этот раз владельцем оказался американский уролог Джон Латтимер. Артефакт предлагали и французскому правительству. Но чиновники поступили разумно: они не только отказались от предложения, но и не признали подлинность органа. Последним покупателем стал Эван Латтимер, который заявил, что придаток императора не должен быть объектом насмешек.