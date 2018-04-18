Более 60 торговых центров Севастополя опасны — прокуратура

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Севастополя с привлечением специалистов органов контроля проверила исполнение требований противопожарного законодательства в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговые детские организации, на объектах культуры и спорта, в иных местах с массовым пребыванием людей. Проверками выявлены нарушения законодательства, в том числе, уголовного характера в деятельности субъектов хозяйствования, а также органов государственного контроля», — уточнили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что во многих из проверенных мест с массовым пребыванием людей отсутствуют декларации пожарной безопасности, ряд из них не обеспечен индивидуальными и коллективными средствами спасения людей. Кроме того, не соблюдаются нормативы эвакуационных проходов, помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

«В ходе проверки также выявлены нарушения в части использования объектов капитального строительства без разрешения на ввод их в эксплуатацию, необеспечения безопасного состояния электроустановок, непроведения режимно-наладочных испытаний газовых котлов, неоформление талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов», — уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры направили в следственные органы 3 материала для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам халатности, служебного подлога и выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.