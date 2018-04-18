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18:19 (мск), источник: РИА Крым

Более 60 торговых центров Севастополя опасны — прокуратура

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя в ходе проверки пожарной безопасности выявила в городе 63 торгового-развлекательных комплекса, которые эксплуатируются с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Севастополя с привлечением специалистов органов контроля проверила исполнение требований противопожарного законодательства в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговые детские организации, на объектах культуры и спорта, в иных местах с массовым пребыванием людей. Проверками выявлены нарушения законодательства, в том числе, уголовного характера в деятельности субъектов хозяйствования, а также органов государственного контроля», — уточнили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что во многих из проверенных мест с массовым пребыванием людей отсутствуют декларации пожарной безопасности, ряд из них не обеспечен индивидуальными и коллективными средствами спасения людей. Кроме того, не соблюдаются нормативы эвакуационных проходов, помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

«В ходе проверки также выявлены нарушения в части использования объектов капитального строительства без разрешения на ввод их в эксплуатацию, необеспечения безопасного состояния электроустановок, непроведения режимно-наладочных испытаний газовых котлов, неоформление талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов», — уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры направили в следственные органы 3 материала для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам халатности, служебного подлога и выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Кроме того, прокуратурой в суды поданы 18 исков о понуждении устранить выявленные нарушения, в том числе о приостановлении деятельности до их устранения, вынесены 103 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, из них нарушений противопожарного законодательства — 81, градостроительного законодательства — 9, законодательства о промышленной безопасности — 10, правил эксплуатации детских аттракционов — 3, которые направлены для рассмотрения в органы контроля (надзора)», — заключили в ведомстве.

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