Виктор Часовских: Самарцы законно получают 13-ю квитанцию за отопление

Источник: РИА "Новости"

Жителям Самарской области начали приходить 13 квитанции отопления и это законно. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды"-Самара» рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

— Это корректировка платы за отопление, — объяснил Часовских. — Вполне законный процесс. Просто отопительный сезон заканчивается, когда жильцы рассчитываются за потребленное тепло, а не когда отключают тепло в батареях.

Теплоэнергетики рассчитают, годичное потребление тепла в доме и делят его между всеми жильцами. Так компании корректируют разницу между фактическим потреблением и планируемым.

Если в прошлом периоде вышло меньше, чем в этом, то эту разницу придется заплатить.

— Это небольшие суммы, — комментирует спикер. — Конечно, бывает, что разница составляет 5−6 тысяч. Но это только если потратили намного больше, чем планировали. Бывает и по-другому. Итоговая сумма может получиться отрицательной.

Напомним, что с проблемой уже столкнулись жители Тольятти. Им платежки пришли по 3−6 тыс рублей и даже больше. Сейчас такие корректировки стали получать жители Самары, которые тоже возмутились.