Виктор Часовских: Самарцы законно получают 13-ю квитанцию за отопление
Поставщики тепла уже начали пересчитывать свои затраты на поставленную энергию и считать, сколько недоплатили самарцы.
Поставщики тепла уже начали пересчитывать свои затраты на поставленную энергию и считать, сколько недоплатили самарцы.
Жителям Самарской области начали приходить 13 квитанции отопления и это законно. Об этом в
— Это корректировка платы за отопление, — объяснил Часовских. — Вполне законный процесс. Просто отопительный сезон заканчивается, когда жильцы рассчитываются за потребленное тепло, а не когда отключают тепло в батареях.
Теплоэнергетики рассчитают, годичное потребление тепла в доме и делят его между всеми жильцами. Так компании корректируют разницу между фактическим потреблением и планируемым.
Если в прошлом периоде вышло меньше, чем в этом, то эту разницу придется заплатить.
— Это небольшие суммы, — комментирует спикер. — Конечно, бывает, что разница составляет 5−6 тысяч. Но это только если потратили намного больше, чем планировали. Бывает и
Напомним, что с проблемой уже столкнулись жители Тольятти. Им платежки пришли по 3−6 тыс рублей и даже больше. Сейчас такие корректировки стали получать жители Самары, которые тоже возмутились.
— Если сумма в квитанции слишком большая, вы можете обратиться в ГЖИ и попросить проверить подсчеты компании. Дело в том, что иногда УК лукавят и не разбрасывают долги на арендаторов — магазины, предпринимателей, арендующих помещения в доме. Это неправильно, — уточняет Виктор Часовских.