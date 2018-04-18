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18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Виктор Часовских: Самарцы законно получают 13-ю квитанцию за отопление

Поставщики тепла уже начали пересчитывать свои затраты на поставленную энергию и считать, сколько недоплатили самарцы.

Источник: РИА "Новости"

Жителям Самарской области начали приходить 13 квитанции отопления и это законно. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды"-Самара» рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

— Это корректировка платы за отопление, — объяснил Часовских. — Вполне законный процесс. Просто отопительный сезон заканчивается, когда жильцы рассчитываются за потребленное тепло, а не когда отключают тепло в батареях.

Теплоэнергетики рассчитают, годичное потребление тепла в доме и делят его между всеми жильцами. Так компании корректируют разницу между фактическим потреблением и планируемым.

Если в прошлом периоде вышло меньше, чем в этом, то эту разницу придется заплатить.

— Это небольшие суммы, — комментирует спикер. — Конечно, бывает, что разница составляет 5−6 тысяч. Но это только если потратили намного больше, чем планировали. Бывает и по-другому. Итоговая сумма может получиться отрицательной.

Напомним, что с проблемой уже столкнулись жители Тольятти. Им платежки пришли по 3−6 тыс рублей и даже больше. Сейчас такие корректировки стали получать жители Самары, которые тоже возмутились.

— Если сумма в квитанции слишком большая, вы можете обратиться в ГЖИ и попросить проверить подсчеты компании. Дело в том, что иногда УК лукавят и не разбрасывают долги на арендаторов — магазины, предпринимателей, арендующих помещения в доме. Это неправильно, — уточняет Виктор Часовских.

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