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19:27 (мск), источник: RTVi

Индийский министр заявил, что интернет изобрели тысячи лет назад

Главный министр индийского штата Трипура Биплаб Деб заявил, что интернет и спутниковая связь существовали в Индии еще в четвертом веке нашей эры. Об этом 17 апреля сообщил NDTV.

Источник: AP 2018

«Европейцы и американцы утверждают, что это их изобретения, но на самом деле это наша технология», — сказал Деб, выступая на мероприятии в городе Агартала, посвященном компьютеризации государственной системы распределения.

В пример чиновник привел эпос «Махабхарата», где описывается, как слепой король Дхритараштра узнавал о ходе битвы при Курукшетре от своего советника Санджая. Король и советник при этом находились во дворце Дхритараштры.

«Как он [король] мог видеть через глаза Санджая?», — поинтересовался министр и сам ответил, что «интернет и спутниковая связь уже существовали» в Древней Индии.
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На следующий день Деб не отказался от своих слов и вновь заявил о существовании интернета в Индии больше тысячи лет назад. Он повторил, что у страны была технология, которой не было ни у кого другого. «Я горжусь этим и считаю, что каждый индус должен этим гордиться», — сказал чиновник. «Мы должны принять правду и не сомневаться в ней», — добавил он. В поддержку Деба высказался губернатор штата Трипура Татагата Рой. Он отметил, что некоторые вещи, которые упоминаются в индийских священных текстах, невозможно было придумать, если бы у предков не было бы какого-то «прототипа».

До этого Деба говорил, что первый самолет придумал индийский ученый Шивкар Бапуджи Талпаде, а не братья Райт, отмечает NDTV. Кроме того, председатель Индийского совета по историческим исследованиям (ICHR) Еллапрагада Рао говорил, что индийцы еще пять тысяч лет назад летали на самолетах, проводили исследования стволовых клеток и использовали «космическое оружие».

«Махабхарата» — сборник притч, легенд и новелл, который состоит из 18 книг. Название произведения можно перевести как «Великая история династии Бхарата». Считается одним из главных литературных произведений на санкскрите. Авторство «Махабхараты» приписывают мудрецу Вьясе.

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