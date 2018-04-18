Парень за полгода сбросил 30 кг и стал бодибилдером

22-летний студент Чжан Шуай из китайского города Харбин стал настоящей звездой не только в Китае, но и далеко за его пределами. А все благодаря своей силе воле и впечатляющим результатам.

Всего за полгода Шуай превратился из толстяка в чемпиона по бодибилдингу. В ходе строгой диеты и усиленных тренировок за несколько месяцев он не только сбросил лишние 30 кг, но и заметно нарастил мышцы. Он решил участвовать в местном соревновании культуристов. И победил.