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18:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Парень за полгода сбросил 30 кг и стал бодибилдером

Когда очень хочется, то можно добиться всего.

22-летний студент Чжан Шуай из китайского города Харбин стал настоящей звездой не только в Китае, но и далеко за его пределами. А все благодаря своей силе воле и впечатляющим результатам.

Всего за полгода Шуай превратился из толстяка в чемпиона по бодибилдингу. В ходе строгой диеты и усиленных тренировок за несколько месяцев он не только сбросил лишние 30 кг, но и заметно нарастил мышцы. Он решил участвовать в местном соревновании культуристов. И победил.

Кстати, раньше Чжан Шуай играл в юношеской баскетбольной команде, но после полученной травмы у него началась депрессия и он стал стремительно набирать вес. Но осознав, что что-то идет не так, молодой человек взял себя в руки. Теперь он работает фитнес-тренером и помогает другим добиваться поставленных целей.

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