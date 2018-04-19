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09:27 (мск), источник: Volga News

Успешным школьникам торжественно вручили паспорта

В среду, 18 апреля, в здании областного правительства прошла церемония торжественного вручения паспортов. Свой первый самостоятельный документ получили 25 школьников со всей области. Ребята добились успехов в учебе, проявили себя на предметных олимпиадах, в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

Источник: Volga News

Инициатива торжественного вручения исходила от полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В этом году церемония была приурочена ко Дню воинской славы России. Именно в этот день войска князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Неслучайно гостями мероприятия стали люди, имеющие непосредственное отношение к воинской доблести и патриотическому воспитанию молодежи: начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, и. о. министра образования и науки региона Светлана Бакулина, председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», Герой России Александр Баранов, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Алексей Родионов.

Прежде чем передать ученикам заветный документ, гости обратились к ним со словами напутствия. «Паспорт — это основополагающий документ гражданина России. Этому званию нужно соответствовать всегда, каждым днем своей жизни подтверждать высокий статус», — сказала Светлана Бакулина.

Александр Баранов отметил, что сегодняшнее поколение достойно своих отцов и дедов. Ребята интересуются историей, растут настоящими гражданами своей страны. Это не удивительно. Для патриотического воспитания молодежи в ПФО действует целый ряд общественных проектов: оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», проект «Кадетство», спортивно-туристический лагерь «Туриада».

Юные получатели паспортов признались, что запомнят этот день надолго. «Думаю, я заслужил такое торжество благодаря своим отметкам. Я стараюсь получить хорошее образование, чтобы в дальнейшем освоить серьезную профессию, — рассказывает 14-летний Владимир Чернобаев. -Теперь я почти взрослый человек и полноправный гражданин России. Для меня быть гражданином — значит уважать свою страну, быть опорой своим родным и близким».

Слегка волнуется его ровесница, Снежана Исаева. Девушка учится на «4» и «5», занимает призовые места на олимпиадах по русскому языку. «Быть гражданином — значит не просто жить в своей стране, но соблюдать ее законы, гордиться ее достижениями», — говорит Снежана.

Итоги церемонии подвел Александр Винников. «Паспорт гражданина Российской федерации дает вам не только определенные права, но и обязанности — перед школой, семьей, родной областью и целой страной, — отметил начальник главка. — Вступая на жизненную стезю, старайтесь действовать, думать и принимать решения осознанно. Не стремитесь сразу критиковать и отвергать предложенное. Учитесь считаться с чужим мнением, ставить себя на место другого. Во всем ищите конструктивное начало».

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