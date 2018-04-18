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18:54 (мск), источник: ТАСС

Как изменятся выплаты безработным

Минтруд предлагает повысить пособие по безработице до прожиточного минимума.

ТАСС рассказывает, как увеличится доход человека после регистрации в службе занятости, если законопроект будет принят.

Количество безработных в России, по данным Минтруда, составляет 769,5 тыс. человек. Они официально зарегистрированы в службе занятости и получают пособие.

Что предлагает Минтруд?

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Ведомство предлагает увеличить выплаты россиянам, потерявшим работу. Вырасти должно как максимальное пособие, так и минимальная выплата.

Рост пособия должен сопровождаться сокращением периода выплат, считают в Минтруде.

Законопроект представлен для общественного обсуждения.

На сколько вырастут выплаты?
Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума. Сейчас он составляет 11 163 рубля.

Минимальное пособие для неработающих граждан, зарегистрированных в службе занятости, должно составить 30% от максимального, то есть 3348,9 рубля, считают чиновники.

Какие выплаты положены безработному сейчас?

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В России размер пособий по безработице не менялся с 2009 года. Сейчас его минимальная величина — 850 рублей в месяц, максимальная — 4900 рублей. Сумма выплат зависит от стажа (чем больше стаж, тем выше будет пособие), размера зарплаты и региона проживания. Регионы могут назначать свои надбавки.

В Москве выплаты безработным составляют от 2890 до 6940 рублей в месяц. В эти суммы входит региональная надбавка 800 рублей и 1190 рублей компенсации транспортных расходов.

При расчете пособия учитывается средний заработок за последние три месяца перед увольнением. Первые 12 недель пособие составляет 75% от величины зарплаты, но не более установленного лимита. То есть если человек проживает в столице и перед увольнением зарабатывал 50 тыс. рублей, он будет получать не три четверти от нее, а пособие в максимальном размере — 6940 рублей, поскольку именно таков лимит для выплат безработным.

Если этот человек не нашел работу в течение первых трех месяцев, то выплаты будут снижены. Следующие 16 недель он получит максимум 60% от последнего заработка, но не более 6940 рублей. Далее выплата составит 45% от последней зарплаты, но опять же не более 6940 рублей.

Если человек не нашел работу за год, то в дальнейшем ему будут платить минимальное пособие по безработице.

Как долго можно получать пособие?
Сроки выплаты пособия по безработице Минтруд предлагает сократить в два раза. Такая мера должна стимулировать безработных к активному поиску работы, считают в ведомстве.

То есть люди, которые сейчас получают пособие выше минимального в течение года, в случае принятия законопроекта смогут претендовать на него максимум шесть месяцев.

Впервые ищущие работу и уволенные за нарушение трудовой дисциплины получают пособие по безработице в течение шести месяцев, а по новым правилам этот срок сократится до трех месяцев, пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Сколько времени россияне ищут работу?
По данным Росстата, в феврале 2018 года средняя продолжительность поиска работы у женщин составила 8 месяцев, а у мужчин — 7,9 месяца.

Мария Селиванова

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