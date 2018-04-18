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19:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Координационный совет главных врачей создадут в Воронежской области

Глава региона призвал отказать от формального подхода.

Источник: РИА "Новости"

Координационный совет главных врачей предложено создать в Воронежской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 18 апреля на совещании, которое врио губернатора Александр Гусев провел совещание с активом главных врачей по вопросам развития сферы здравоохранения региона.

На совещании обсуждались, в частности, вопросы развития амбулаторно-поликлинических учреждений региона, дальнейшей реализацией мероприятий пилотного проекта «Воронеж. Моя поликлиника», информатизация сферы здравоохранения. Отдельной темой стала работа районных больниц и оказание медпомощи на селе. Как отмечалось, за последние четыре года в районах области в строй было введено 117 ФАПов и врачебных амбулаторий, что позволило значительно повысить уровень оказания первичной медпомощи населению сельских территорий.

Также участники совещания обратились к Александру Гусеву с предложением о создании Координационного совета главных врачей, который бы мог содействовать развитию системы здравоохранения области. Глава региона одобрил идею, но отметил, что деятельность Совета не должна быть формальной.

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