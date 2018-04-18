Координационный совет главных врачей создадут в Воронежской области
Глава региона призвал отказать от формального подхода.
Глава региона призвал отказать от формального подхода.
Координационный совет главных врачей предложено создать в Воронежской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 18 апреля на совещании, которое врио губернатора Александр Гусев провел совещание с активом главных врачей по вопросам развития сферы здравоохранения региона.
На совещании обсуждались, в частности, вопросы развития
Также участники совещания обратились к Александру Гусеву с предложением о создании Координационного совета главных врачей, который бы мог содействовать развитию системы здравоохранения области. Глава региона одобрил идею, но отметил, что деятельность Совета не должна быть формальной.