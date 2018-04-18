Метро в Нью-Йорке превратилось в музей Дэвида Боуи (фото)

На станции нью-йоркской подземки Broadway/Lafayette появилась инсталляция, посвященная знаменитому британскому музыканту Дэвиду Боуи, который скончался в январе 2016 года.
Это место выбрано не случайно — неподалеку от этой станции Боуи жил много лет, здесь же прошли и его последние дни.
Станция метро на Манхэттене на время превратилась в музей музыканта — повсюду можно встретить его изображения и рекламные плакаты, приглашающие посетителей в Бруклинский музей, где сейчас проходит выставка David Bowie Is.
В продажу поступили и новые транспортные карты с изображением Боуи. Стоят они 6,5 долларов и заряжены минимум на две поездки.