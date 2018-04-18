Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган оценил удар по Сирии, сделав публичное заявление
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Бузова запустила свою валюту
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Украина отменила запрет на участие спортсменов в турнирах в РФ
Наталья Водянова показала девушку старшего сына
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
19:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Метро в Нью-Йорке превратилось в музей Дэвида Боуи (фото)

Изображение музыканта украшает подземку на Манхеттене и новые транспортные карты.

Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

На станции нью-йоркской подземки Broadway/Lafayette появилась инсталляция, посвященная знаменитому британскому музыканту Дэвиду Боуи, который скончался в январе 2016 года.

Это место выбрано не случайно — неподалеку от этой станции Боуи жил много лет, здесь же прошли и его последние дни.

Станция метро на Манхэттене на время превратилась в музей музыканта — повсюду можно встретить его изображения и рекламные плакаты, приглашающие посетителей в Бруклинский музей, где сейчас проходит выставка David Bowie Is.

В продажу поступили и новые транспортные карты с изображением Боуи. Стоят они 6,5 долларов и заряжены минимум на две поездки.

Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Какие части тел умерших знаменитостей продавались на аукционах
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь