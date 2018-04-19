В Китае создали машину для строительства небоскребов

Она весит 2 000 тонн и позволяет строить здания на высоте 500 метров.

Устройство, разработанное китайскими инженерами, представляет собой платформу на 12 гидравлических подъемниках, по мере готовности очередного этажа она поднимается выше. По словам специалистов она ускоряет возведение небоскребов на 20%, сообщает DailyMail. Сейчас механизм используется для возведения 119-этажного небоскреба в китайской провинции Хубэй. Планируется, что он будет высотой 636 метров и станет самым высоким зданием Китая.