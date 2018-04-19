Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Небензя: Юлии Скрипаль яд ввели, пока она была в коме
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:34 (мск), источник: Моя Планета

В Китае создали машину для строительства небоскребов

Она весит 2 000 тонн и позволяет строить здания на высоте 500 метров.

Она весит 2 000 тонн и позволяет строить здания на высоте 500 метров.

Устройство, разработанное китайскими инженерами, представляет собой платформу на 12 гидравлических подъемниках, по мере готовности очередного этажа она поднимается выше. По словам специалистов она ускоряет возведение небоскребов на 20%, сообщает DailyMail. Сейчас механизм используется для возведения 119-этажного небоскреба в китайской провинции Хубэй. Планируется, что он будет высотой 636 метров и станет самым высоким зданием Китая.

Китай известен своими небоскребами, сейчас здесь находится 10 самых высоких зданий мира. За последний год в Китае возвели 76 из 114 небоскребов в мире, то есть зданий выше 200 м. Китай активно экспортирует свой опыт: сейчас китайская компания возводит небоскреб в Куала-Лумпуре высотой 492 м.

Кенгуру запретили ходить в бар
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Итальянец унаследовал €1,5 млн, но не может их потратить
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
США отказали во въезде приме-балерине Большого театра
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь