В Тольятти женщина родила пятого ребенка до приезда медиков «скорой помощи»
Роды прошли благополучно — с мамой и новорожденным все в порядке.
Роды прошли благополучно — с мамой и новорожденным все в порядке.
В Тольятти женщина родила пятого ребенка, до приезда бригады «скорой помощи», сообщает citytraffic.
Вызов на городскую станцию «скорой помощи» поступил в воскресенье, 15 апреля. У проживающей в Автозаводском районе 33-летней женщины начались роды.
На вызов немедленно выехали медики, но когда они приехала по указанному адресу, младенец уже появился на свет. Как оказалось, новорожденный стал пятым ребенком у женщины.
С мамой и малышом все в порядке, они чувствуют себя хорошо.