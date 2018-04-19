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08:17 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти женщина родила пятого ребенка до приезда медиков «скорой помощи»

Роды прошли благополучно — с мамой и новорожденным все в порядке.

В Тольятти женщина родила пятого ребенка, до приезда бригады «скорой помощи», сообщает citytraffic.

Вызов на городскую станцию «скорой помощи» поступил в воскресенье, 15 апреля. У проживающей в Автозаводском районе 33-летней женщины начались роды.

На вызов немедленно выехали медики, но когда они приехала по указанному адресу, младенец уже появился на свет. Как оказалось, новорожденный стал пятым ребенком у женщины.

С мамой и малышом все в порядке, они чувствуют себя хорошо.

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