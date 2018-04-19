В Тольятти женщина родила пятого ребенка до приезда медиков «скорой помощи»

В Тольятти женщина родила пятого ребенка, до приезда бригады «скорой помощи», сообщает citytraffic.

Вызов на городскую станцию «скорой помощи» поступил в воскресенье, 15 апреля. У проживающей в Автозаводском районе 33-летней женщины начались роды.

На вызов немедленно выехали медики, но когда они приехала по указанному адресу, младенец уже появился на свет. Как оказалось, новорожденный стал пятым ребенком у женщины.