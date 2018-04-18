30 скверов реконструируют в Северном Казахстане

Источник: Kazinform

За этот период в регионе намерены привести в порядок 3 тысячи километров улиц, более тысячи соцобъектов, свыше 84 тысяч дворов, около 760 парков и скверов. Появится в области более 28 тысяч деревьев, свыше 90 тысяч кустарников и 51 тысяча квадратных метров цветников.

«Запланировано строительство и реконструкция 79 детских площадок в 9 районах и Петропавловске на сумму 92,7 миллиона тенге, в том числе и за счет спонсорских средств», — сказал замакима области Антон Федяев.

В планах реконструировать 30 скверов на сумму более 153 миллионов тенге. Благоустройство коснется въездных групп в населенные пункты, автобусных остановок.

«Начался монтаж ограждений в населенных пунктах, расположенных вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Здесь будут установлены однотипные ограждения», — сказал А. Федяев.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что работа по благоустройству должна проводится постоянно, а не только в рамках трехмесячника.

В Петропавловске в этом году продолжат заменять освещение. Оно появится на 9 улицах. По информации акима города Марата Тасмаганбетова, начался снос незаконно установленных павильонов, демонтаж троллейбусных опор. Столичная компания «Изумрудный город» завтра презентует проект и коммерческое предложение по ландшафтному озеленению города. Установят в городе специальные столбы с особой окраской, которые не позволят транспорту заезжать на тротуары, детские площадки.

К. Аксакалов добавил, что благоустройство коснется не только центра Петропавловска, но и окраин.

«Работы не связаны с проведением Форума. На следующий год объем работ по благоустройству будет увеличен в 2 раза, как минимум. Наша задача сделать город красивым, зеленым, благоустроенным и удобным для проживания. Подобная работа должна проводиться и в районных центрах», — подчеркнул глава региона.