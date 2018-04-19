С начала эпидемического сезона в регионе клещи укусили 15 человек

С начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 15 пострадавших от укуса клеща, из них два ребенка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 33 случая, в том числе семь детей.

Для предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки территорийвысокого риска заражения людей — парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних детских оздоровительных учреждений, туристических баз и др. В 2018 году планируется провести противоклещевые обработки на общей площади 3591 га.