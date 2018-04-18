Заморозки ожидаются на юге Казахстана
Синоптики прогнозируют заморозки в южных областях страны, на западе — усиление ветра.
Синоптики прогнозируют заморозки в южных областях страны, на западе — усиление ветра.
АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение
В
Днем 19 апреля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, усиление южного ветра 15−20 м/с. В Атырау днем 19 апреля ожидается пыльная буря, усиление южного ветра порывы 15−18 м/с.
19 апреля на территории Мангистауской области местами ожидается усиление ветра
В