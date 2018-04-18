Заморозки ожидаются на юге Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение из-за заморозков и усиления ветра объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает «Казгидромет».

В Южно-Казахстанская области ночью 19 апреля, а в Жамбылской области 19—20 апреля , местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем 19 апреля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, усиление южного ветра 15−20 м/с. В Атырау днем 19 апреля ожидается пыльная буря, усиление южного ветра порывы 15−18 м/с.

19 апреля на территории Мангистауской области местами ожидается усиление ветра юго-западного направления 15−20 м/с. В Актау в этот же день синоптики ожидают усиление ветра юго-западного направления 15−20 м/с.