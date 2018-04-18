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19:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Заморозки ожидаются на юге Казахстана

Синоптики прогнозируют заморозки в южных областях страны, на западе — усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 40% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение из-за заморозков и усиления ветра объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает «Казгидромет».

В Южно-Казахстанская области ночью 19 апреля, а в Жамбылской области 19—20 апреля, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем 19 апреля в Атырауской области местами ожидается пыльная буря, усиление южного ветра 15−20 м/с. В Атырау днем 19 апреля ожидается пыльная буря, усиление южного ветра порывы 15−18 м/с.

19 апреля на территории Мангистауской области местами ожидается усиление ветра юго-западного направления 15−20 м/с. В Актау в этот же день синоптики ожидают усиление ветра юго-западного направления 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области 19 апреля местами ожидается гроза, усиление юго-западного ветра порывы 15−20 м/с. В Уральске 19 апреля ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 18 м/с.

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