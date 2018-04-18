Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган оценил удар по Сирии, сделав публичное заявление
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Путин выразил соболезнования Меркель
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20:00 (мск), источник: Индикатор

Ученые объяснили, почему люди плохо поют

Исследователи провели сравнительное нервно-мышечное изучение мускулатуры гортани и лица. Мышцы шеи, как оказалось, развиты существенно хуже, по мнению авторов, именно в этом кроется причина того, почему людям легче дается свист, чем пение. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Источник: Free-Photos/CC0

Ученые считают, что люди не являются хорошими певцами от природы, хотя отдельные индивиды вполне преуспели в этом деле.

Несмотря на то, что голос был и остается важнейшим средством коммуникации, в целом в популяции наиболее часто встречаются плохие вокальные способности.
Читайте также
Вместо «сахарных» групп: что стоит знать о рождении рок-н-ролла

Более того, даже профессиональные певцы не могут сравниться по точности звукоизвлечения с музыкальными инструментами. В то же время свист обычно дается человеку намного проще. Авторы новой работы связывают это с лучше развитым сознательным контролем мышц языка, губ и рта, который является более эволюционно древним, чем управлением мышцами гортани.

Чтобы выяснить это, авторы проводили опыты с 34 волонтерами, некоторые из которых считали себя способными к пению, а другие — нет. Каждому предлагалось воспроизвести услышанную мелодию и продемонстрировать вокальный диапазон от самого низкого доступного звука до самого высокого. Затем их просили проделать то же самое, но вместо пения использовать свист. Оказалось, что все испытуемые точнее попадали в ноты при свисте, хотя хорошо поющим свист все же давался легче. Также выяснилось, что при пении люди обычно недотягивали по частоте до необходимой ноты, а при свисте издавали слишком высокие звуки.

Авторы предполагают, что эти различия объясняются различной эволюционной историей данных групп мышц.

Волевое управление мышцами рта и губ есть у многих обезьян, в то время как осознанное управление гортанью — сравнительно недавнее в эволюционном плане человеческое приобретение. Если это объяснение верно, то контроль над мышцами гортани развился лишь в достаточной степени для членораздельного воспроизведения звуков голосом, в то время как обезьяны полагаются не на гортань, а только на губы и язык.

 Искусственный интеллект научился рисовать комиксы по подписям
Обнаружены гены предрасположенности к депрессии
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
Спорт
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России Клуб из Курска, выступающий в первенстве ФНЛ, одержал победу над ярославским «Шинником»
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь