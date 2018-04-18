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21:49 (мск), источник: РИА Новости

В Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Немецкую подлодку U-352, на которой якобы сбежало командование Третьего рейха, нашли на дне пролива Скагеррак, передает датский телеканал TV2.

Субмарина была обнаружена сотрудниками Морского военного музея в Ютландии.

По одной из версий, U-352 была потоплена шестого мая 1945 года британским бомбардировщиком B24 Liberator. Однако ее обломки до сих пор не были найдены. Именно поэтому и возникла теория о том, что U-352 была использована руководством нацистской Германии для того, чтобы бежать из страны.

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Как сообщают в музее, субмарина находилась на глубине 123 метров неподалеку от места, обозначенного британскими ВВС в 1945 году.

По словам директора музея Герта Норманна Андерсена, U-352 была самой современной подводной лодкой, построенной немцами во время Второй мировой войны. На вооружение поступили лишь две подобные субмарины.

Сотрудники Морского военного музея не планируют поднимать подлодку на поверхность. Поэтому выяснить, остались ли в ней какие-либо драгоценности, якобы захваченные гитлеровским командованием, в ближайшее время не удастся.

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