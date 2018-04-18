В Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

Субмарина была обнаружена сотрудниками Морского военного музея в Ютландии.

По одной из версий, U-352 была потоплена шестого мая 1945 года британским бомбардировщиком B24 Liberator. Однако ее обломки до сих пор не были найдены. Именно поэтому и возникла теория о том, что U-352 была использована руководством нацистской Германии для того, чтобы бежать из страны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jd0efo5uVUI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают в музее, субмарина находилась на глубине 123 метров неподалеку от места, обозначенного британскими ВВС в 1945 году.

По словам директора музея Герта Норманна Андерсена, U-352 была самой современной подводной лодкой, построенной немцами во время Второй мировой войны. На вооружение поступили лишь две подобные субмарины.