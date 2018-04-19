В больнице под Воронежем запретили физиопроцедуры из-за отсутствия лицензии

Приставы приостановили деятельность Новоусманской больницы по оказанию физиотерапевтических процедур из-за отсутствия лицензии, сообщила пресс-служба УФССП по Воронежской области в среду, 18 апреля. Запрет ввели на 53 дня.

Нарушения нашли в стационаре БУЗ ВО «Новоусманская районная больница» — Орловская участковая больница. Во время внеплановой документарной проверки Росздравнадзора по Воронежской области обнаружили отсутствие лицензии на физиопроцедуры. Главврач учреждения пояснил, что он недавно занял должность и не успел проверить соответствие всем адресам больницы выданных ей лицензий.

Согласно закону, больница обязана иметь лицензию не только на саму медицинскую деятельность, но и на конкретный ее вид. При этом каждый разрешительный документ должен выдаваться с указанием конкретного адреса, где оказывается услуга. Таким образом, больница нарушила ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)).