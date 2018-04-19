В Воронежской области затопило 11 населённых пунктов

Затопленными оказались 11 населённых пунктов, расположенных в Новоусманском, Новохопёрском, Аннинском и Бобровском районах, а также 13 низководных мостов на территории девяти районов: по два в Грибановском, Новохопёрском, Эртильском, Лискинском и Рамонском районах, по одному — в Россошанском и Таловском районах, а также в Борисоглебском городском округе.