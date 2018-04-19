Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Доллары исчезают со счетов: РФ уходит от валюты США - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Бузова запустила свою валюту
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области затопило 11 населённых пунктов

В зоне затопления по состоянию на среду, 18 апреля, остаются 57 домов и 614 дворов на территории четырёх районов Воронежской области, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. В зоне подтопления проживают около 1 тыс. человек.

Источник: Вести - Воронеж

Затопленными оказались 11 населённых пунктов, расположенных в Новоусманском, Новохопёрском, Аннинском и Бобровском районах, а также 13 низководных мостов на территории девяти районов: по два в Грибановском, Новохопёрском, Эртильском, Лискинском и Рамонском районах, по одному — в Россошанском и Таловском районах, а также в Борисоглебском городском округе.

За сутки уровень воды повысился на реках Дон — в Павловске — +41 см, Хопёр — Новохопёрск +6 см, Поворино +15 см, Ворона — Борисоглебский городской округ +8 см и Воронежском водохранилище — +5 см. На реке Дон в селе Гремячье уровень воды упал на 32 см, в Лисках — на 5 см, на реке Битюг — Бобров -8 см, Подгорная — Калач -24 см, Девица — Девица -10 см.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь