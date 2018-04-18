Льготников пригорода Астаны лишили бесплатного проезда в автобусах
Соответствующее постановление действует с начала апреля.
Соответствующее постановление действует с начала апреля.
Многодетные мамы, пенсионеры и инвалиды остались без льгот. Речь идёт об отмене бесплатного проезда и только для жителей пригорода Астаны. 12 тысяч недавних льготников теперь платят полную стоимость, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Оказалось, что соответствующее постановление действует с начала апреля.
«Приходится вызывать такси, доезжать до Косщи, а там уже садиться на 303 маршрут.
И так третью неделю. У жителей близлежащих от столицы посёлков в семейном бюджете появилась ещё одна статья расходов — без скидок им приходится добираться до города. Пенсионеры недоумевают: почему их обделяют льготами в отличие от тех же горожан?
«У нас есть постановление, на основании чего мы можем ездить бесплатно. Их это не волнует. Они говорят, мы лишаемся премии, у нас не хватает зарплаты, плана у них не хватает. За счет пенсионеров нельзя же все время выезжать», — отметила Екатерина Рауль.
Жалуются на сложившуюся ситуацию и кондукторы, работающие на пригородных маршрутах. Ежедневно они выслушивают гневные обращения, ругань и споры от недовольных пассажиров. Однако, все так же ссылаются на постановление автопарка.
«У нас с 1 апреля недействительны льготные проездные. Только наличный расчёт. Люди ругаются. Даже пенсионерам приходится платить. Постановление мы разместили в автобусе», — сообщил кондуктор Батырхан Сембеков.
В транспортной компании разъяснили, почему отменили льготы. Это не их прихоть и желание. Это решение местных властей. На проезд
«Единственное, сейчас мы активно с Акмолинской областью активно прорабатываем данный вопрос, потому что они выступили с обращением в наш адрес, акимата, как можно рассмотреть бесплатный проезд для льготных категорий граждан», — сказал заместитель председателя правления ТОО «Астана лрт» Бейбут Есжанов.