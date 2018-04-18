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20:38 (мск), источник: Zakon.kz

Льготников пригорода Астаны лишили бесплатного проезда в автобусах

Соответствующее постановление действует с начала апреля.

Источник: Zakon.kz

Многодетные мамы, пенсионеры и инвалиды остались без льгот. Речь идёт об отмене бесплатного проезда и только для жителей пригорода Астаны. 12 тысяч недавних льготников теперь платят полную стоимость, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Оказалось, что соответствующее постановление действует с начала апреля.

«Приходится вызывать такси, доезжать до Косщи, а там уже садиться на 303 маршрут. Ребенку-инвалиду нужна реабилитация, сейчас проблема у мам свозить ребенка в коррекционный отдел в Малиновку. В среднем, в день 1000 тенге, а если вызывать такси до Малиновки, это 4 — 4,5 тысяч тенге», — посетовала Жулдыз Нуртазина.

И так третью неделю. У жителей близлежащих от столицы посёлков в семейном бюджете появилась ещё одна статья расходов — без скидок им приходится добираться до города. Пенсионеры недоумевают: почему их обделяют льготами в отличие от тех же горожан?

«У нас есть постановление, на основании чего мы можем ездить бесплатно. Их это не волнует. Они говорят, мы лишаемся премии, у нас не хватает зарплаты, плана у них не хватает. За счет пенсионеров нельзя же все время выезжать», — отметила Екатерина Рауль.

Жалуются на сложившуюся ситуацию и кондукторы, работающие на пригородных маршрутах. Ежедневно они выслушивают гневные обращения, ругань и споры от недовольных пассажиров. Однако, все так же ссылаются на постановление автопарка.

«У нас с 1 апреля недействительны льготные проездные. Только наличный расчёт. Люди ругаются. Даже пенсионерам приходится платить. Постановление мы разместили в автобусе», — сообщил кондуктор Батырхан Сембеков.

В транспортной компании разъяснили, почему отменили льготы. Это не их прихоть и желание. Это решение местных властей. На проезд социально-уязвимых слоев, проживающих в Астане, выделяются деньги — из местного бюджета. Для льготников из пригорода — нет.

«Единственное, сейчас мы активно с Акмолинской областью активно прорабатываем данный вопрос, потому что они выступили с обращением в наш адрес, акимата, как можно рассмотреть бесплатный проезд для льготных категорий граждан», — сказал заместитель председателя правления ТОО «Астана лрт» Бейбут Есжанов.

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