Горожан призвали проголосовать за Воронеж в акции «Аллея Славы»

Источник: РИА "Воронеж"

Активисты призвали жителей проголосовать за Воронеж в ежегодной акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню победы. Объявление девяти городов-победителей запланировали на вторник, 9 мая.

Организаторы конкурса высадят 9 тыс. деревьев в выбранных городах в память о погибших в Великой Отечественной войне. Победителей назовут в трех категориях: среди городов с населением от 1 млн жителей, с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей и с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. человек. В 2018 году в акции не участвуют города с населением менее 100 тыс. жителей.

Проголосовать за Воронеж можно на сайте. Чтобы отдать свой голос нужно авторизоваться на сайте через аккаунт в социальных сетях, ввести название города и выбрать деревья, которые вы хотели бы видеть на «Аллее Славы».