Горожан призвали проголосовать за Воронеж в акции «Аллея Славы»
В 9
В 9
Активисты призвали жителей проголосовать за Воронеж в ежегодной акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню победы. Объявление девяти
Организаторы конкурса высадят 9 тыс. деревьев в выбранных городах в память о погибших в Великой Отечественной войне. Победителей назовут в трех категориях: среди городов с населением от 1 млн жителей, с населением от 500 тыс. до 1 млн. жителей и с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. человек. В 2018 году в акции не участвуют города с населением менее 100 тыс. жителей.
Проголосовать за Воронеж можно на сайте. Чтобы отдать свой голос нужно авторизоваться на сайте через аккаунт в социальных сетях, ввести название города и выбрать деревья, которые вы хотели бы видеть на «Аллее Славы».
Акцию ко Дню Победы организовал один из подмосковных питомников. По данным на 20:00 Воронеж находится на 6 месте в категории до 1 млн жителей. За него проголосовали 213 человек.