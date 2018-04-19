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08:28 (мск), источник: Newsroom24.ru

В Нижнем Новгороде проверяют состояние детских и спортивных площадок

Рейды проводятся в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль».

В Нижнем Новгороде активисты «Единой России» проверяют состояние детских и спортивных площадок после зимы.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе РИК НРО «Единая Россия», рейды проводятся в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль».

В них принимают участие активисты проекта, представители местных отделений Партии, администраций, депутаты и общественники. В течение полутора месяцев планируется проверить состояние детских игровых и спортивных площадок на территории всего региона.

Все осмотренные площадки активисты занесли в специальные анкеты с указанием всех нарушений, чтобы затем передать в администрации районов.

«В рамках партпроекта “Народный контроль” мы проводим сплошной мониторинг детских площадок по всей Нижегородской области. Сегодня наши активисты провели рейды в Ленинском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Каждую площадку мы мониторим по целой группе параметров», — заявил региональный координатор проекта «Народный контроль» Роман Танчук, отметив, что все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшие сроки.

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