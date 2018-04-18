Финал «Global Management Challenge» пройдет в Екатеринбурге

Источник: РИА Новости

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Свердловской области, в среду в Дубаи прошла торжественная церемония передачи Екатеринбургу права проведения в 2019 году «Global Management Challenge». Эстафету от исполнительного директора Global Management Challenge Жоао Энрикеша и организаторов мирового финала сезона 2017/2018 в ОАЭ по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принял вице-губернатор Александр Высокинский.

Global Management Challenge — крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность в сжатые сроки получить опыт управления компанией в условиях глобальной конкуренции. Структура чемпионата состоит из он-лайн отборочного регионального этапа, национального и международного финалов. Россия участвует в Чемпионатах с 2006 года и стала пятикратным чемпионом. Свердловская область является одним из самых результативных регионов России по количеству побед и численности участников во всех трех уровнях реализации чемпионата.

Решение о проведении мирового финала сезона 2018/2019 в России в марте принял международный организационный комитет чемпионата.

Соглашение об этом ранее — в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» — губернатор Евгений Куйвашев подписал с руководителями международного оргкомитета чемпионата и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

По словам ректора РАНХиГСа Владимира Мау, академия уже 12 лет является организатором всероссийского этапа этого престижного чемпионата, в котором команды Свердловской области неоднократно добивались призовых мест как на национальном, так и международном уровне.

Выбор России и Свердловской области в качестве места проведения очередного мирового финала Global Management Challenge не случаен.