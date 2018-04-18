Оранжевый уровень продлили: сильный ветер будет до субботы

Источник: Reuters

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Неустойчивая и ветреная погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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На 18 апреля синоптики объявили в республике предпоследний — оранжевый — уровень опасности из-за сильного ветра.

По информации Гидромета, порывистый ветер будет в Беларуси и в следующие дни — в четверг и пятницу: 19 апреля его порывы будет достигать скорости 15−18 метров в секунду, 21 апреля — до 20 метров в секунду.

На эти дни в республике также объявлено штормовое предупреждение.

Пока о существенных ЧП из-за ветра информации не поступало, как пишут в социальных сетях граждане страны, местами порывами сносит легкие конструкции — торговые палатки и павильоны.