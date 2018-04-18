Оранжевый уровень продлили: сильный ветер будет до субботы
По информации синоптиков, в субботу 21 апреля скорость ветра в республике будет достигать 20 метров в секунду.
По информации синоптиков, в субботу 21 апреля скорость ветра в республике будет достигать 20 метров в секунду.
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Неустойчивая и ветреная погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
На 18 апреля синоптики объявили в республике предпоследний — оранжевый — уровень опасности
По информации Гидромета, порывистый ветер будет в Беларуси и в следующие дни — в четверг и пятницу: 19 апреля его порывы будет достигать скорости 15−18 метров в секунду, 21 апреля — до 20 метров в секунду.
На эти дни в республике также объявлено штормовое предупреждение.
Пока о существенных ЧП
Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на