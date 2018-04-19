Директор школы в Башкирии знал о намерениях напавшего на одноклассников ученика

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка.

По данным агентства, незадолго до происшествия 17-летний школьник рассказал о своих планах подруге, которая об этом сообщила своей маме. Женщина, в свою очередь, передала информацию о намерениях юноши директору школы.

Руководитель учебного заведения немедленно вызвал к себе родителей девятиклассника и провел с ними беседу, однако избежать ЧП не удалось.

Утром в среду ученик коррекционного класса пришел в школу с канцелярским ножом и ранил свою одноклассницу и учительницу. Затем школьник разлил в классе информатики горючую жидкость и поджог кабинет. Одна из учениц, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна второго этажа.

После этого молодой человек нанес себе ножевые ранения. Он задержан. На допросе в следственном комитете школьник рассказал, что испытывал ненависть к одноклассникам и задумывался о суициде. Ему назначена психологическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».