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11:06 (мск), источник: Известия

Директор школы в Башкирии знал о намерениях напавшего на одноклассников ученика

Директор школы № 1 в Стерлитамаке был осведомлен о том, что девятиклассник, напавший 18 апреля на учительницу и одноклассников, хотел совершить преступление.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка.

По данным агентства, незадолго до происшествия 17-летний школьник рассказал о своих планах подруге, которая об этом сообщила своей маме. Женщина, в свою очередь, передала информацию о намерениях юноши директору школы.

Руководитель учебного заведения немедленно вызвал к себе родителей девятиклассника и провел с ними беседу, однако избежать ЧП не удалось.

Утром в среду ученик коррекционного класса пришел в школу с канцелярским ножом и ранил свою одноклассницу и учительницу. Затем школьник разлил в классе информатики горючую жидкость и поджог кабинет. Одна из учениц, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна второго этажа.

После этого молодой человек нанес себе ножевые ранения. Он задержан. На допросе в следственном комитете школьник рассказал, что испытывал ненависть к одноклассникам и задумывался о суициде. Ему назначена психологическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

После ЧП детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала проводить мониторинг соцсетей для выявления деструктивного контента, который может привлекать детей.

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