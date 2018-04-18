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21:54 (мск), источник: Tengrinews

«Опять метель, а ведь уже апрель». Астану завалило снегом

В Астане вечером 18 апреля пошел сильный снег. Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до утра четверга.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 41% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Tengrinews

В Астане вечером 18 апреля пошел сильный снег. Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до утра четверга. Жители столицы выкладывают на своих страницах в соцсетях фото и видео разыгравшейся непогоды.

Некоторые пользователи шутят, что в город снова вернулась зима. Другие сравнивают климат с Алматы. Третьи признаются, что уже устали от холода.

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