«Опять метель, а ведь уже апрель». Астану завалило снегом

В Астане вечером 18 апреля пошел сильный снег. Согласно прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до утра четверга. Жители столицы выкладывают на своих страницах в соцсетях фото и видео разыгравшейся непогоды.

Некоторые пользователи шутят, что в город снова вернулась зима. Другие сравнивают климат с Алматы. Третьи признаются, что уже устали от холода.