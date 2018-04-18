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22:21 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове штраф за ложное сообщение о бомбе удвоится

В правительстве решили, что штрафов надо платить больше, а протоколов составлять меньше.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство Молдовы в среду решило, что вдвое вырастут штрафы за ложные вызовы службы «112».

Проект изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях уже утвержден на уровне кабмина. Теперь вместо 1,5 тысячи леев нарушители будут платить три тысячи леев в госказну в качестве штрафа.

А еще те, кто нарушает тишину в жилых кварталах после 18.00 и до 8.00, также рискуют заплатить государству аналогичную сумму. Ранее штрафовали тех, кто попирал нормы общественного спокойствия с 22.00 до 7.00.

Те, кто заплатит половину штрафа за первые три рабочих дня с момента его выписки, более не станут объектом для претензий со стороны властей по этому вопросу. Ранее инцидент считался исчерпанным, если половину штрафа нарушитель платил в течение первых 72 часов вне зависимости от того, являются ли эти три дня рабочими или выходными.

Среди других решений кабмина — отмена составления протокола, если один их участников инцидента признал свою вину.

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