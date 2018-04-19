«Среди заболевших мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Скорость распространения ВИЧ в РФ начала замедляться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). Она отметила, что в 2017 году темп прироста составил около 2%, в отличие от 2012 года, когда он составлял более 13%.

В действительности число новых случаев ВИЧ, выявленных за 2017 год, составило более 104,4 тыс., тогда как в 2012 году оно было менее 71 тыс.

В среду в Москве началась VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Мероприятие (проходит раз в два года), организаторами являются Роспотребнадзор и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Несмотря на региональную привязку к странам ВЕЦА, открывающие конференцию чиновники указывали прежде всего на ситуацию во всем мире.

«Несмотря на активное развитие диагностики и лечения, расцвет фармацевтики, ВИЧ-инфекция по прежнему представляет серьезную опасность для людей во всем мире, — сетовал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.— ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, в том числе жителей благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной».

«Уверен, к 2030 году мы сможем победить инфекцию, — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.— Но если человечество не сделает правильных выводов, мы будем бороться с новыми инфекциями, с новыми вызовами».

«С начала эпидемии в мире было инфицировано почти 78 млн человек, и почти половина этих людей умерли, — напомнила вице-премьер РФ Ольга Голодец.— Дело в том, что проблема нарастает, она нарастает во всем мире».

«Более 35 лет ВИЧ-инфекция остается одной из глобальных проблем здравоохранения в мире, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.— Ни одна страна в мире не остановила эпидемию».

«Я вижу тревожные тенденции относительно новых случаев инфекции в регионе ВЕЦА, — отметил заместитель генсека ООН, исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе.— Я очень озабочен и даже испуган этим, потому что-то, что я вижу сегодня, — это то, что из концентрированных групп населения эпидемия уходит в общее население. Это очень пугающая тенденция». Напомним, ранее в интервью «Ъ» господин Сидибе сообщил, что с 2010 года эпидемия ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан) выросла на 60%, при этом 80% новых случаев из этого количества зарегистрировано в России. Он также напомнил, что Россия является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии.

Говоря о ситуации в России, госпожа Голодец отметила, что «раньше ВИЧ, как правило, был уделом людей, которые ведут асоциальный образ жизни, которые связаны с определенным образом жизни, теперь среди заболевших мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей». Она привела данные Роспотребнадзора, согласно которым в России живут 943 999 человек с диагнозом ВИЧ, антиретровирусную терапию из них получают 346 тыс. человек. «С 1987 года от этой болезни в стране умерло 276 660 человек», — сказала она. «Главное, о чем мы сейчас можем сказать, нам удалось достичь существенного снижения темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, — заявила Анна Попова.— Впервые за долгие-долгие годы в 2017 году темп прироста составил всего 2%, тогда как в 2012 году он был 13,4%. Это наш общий результат, наше общее усилие, но это и вклад наших с вами конференций, наших с вами действий».

Согласно данным Федерального центра СПИД Роспотребнадзора, за 2017 год территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили о 104 402 новых случаев ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, «что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года». По данным Федерального центра СПИД, в 2016 году жили 870 952 человека с ВИЧ, новых случаев было выявлено 103,5 тыс., что на 5,3% больше, чем в 2015 году. На конец 2011 года было зарегистрировано 650 165 инфицированных ВИЧ-россиян, новые случаи из них составляли 62 385. В 2012 году региональные центры сообщили о новых 70 748 случаях.

Анна Попова сообщила, что в России значительно выросло количество обследований на ВИЧ: «В 2017 году обследовано более 34 млн человек — это практически каждый четвертый житель, лечение получает почти половина людей с ВИЧ-инфекцией». Тем не менее во время конференции активисты движения «Пациентский контроль» провели флешмоб: они встали в центре зала перед сценой, на их белых футболках было написано красным «Стоп перебои».

Ранее «Ъ» сообщал, что за 2017 год на сайт «Перебои.ру» (портал занимается отслеживанием сообщений о перебоях в выдаче необходимых лекарств, работая с сообщениями пациентов) поступило 509 сообщений о перебоях с антиретровирусной терапией из 45 регионов РФ, что стало «рекордным показателем» за несколько лет работы сайта: в 2013 и 2014 годах сообщения поступили из 23 регионов, в 2015 году — из 31, в 2016 году — из 41 региона. Помощник генерального директора ВОЗ по вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и забытым тропическим болезням Рен Минхой отметил, что «на Западе около 76% ВИЧ-положительных получают антиретровирусную терапию, но в странах ВЕЦА ситуация другая, к сожалению; это говорит о том, что регион ВЕЦА не находится под контролем, чтобы выйти на цели противодействия ВИЧ». «Нужен прицельный подход, который нужно отразить в национальной стратегии противодействия ВИЧ, — отметил он.— Мы видим, что есть пробелы между тестированием на ВИЧ и лечением. Этот пробел необходимо устранить».