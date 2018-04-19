«Среди заболевших мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей»
Темп распространения
Темп распространения
Скорость распространения ВИЧ в РФ начала замедляться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА). Она отметила, что в 2017 году темп прироста составил около 2%, в отличие от 2012 года, когда он составлял более 13%.
В среду в Москве началась VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Мероприятие (проходит раз в два года), организаторами являются Роспотребнадзор и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Несмотря на региональную привязку к странам ВЕЦА, открывающие конференцию чиновники указывали прежде всего на ситуацию во всем мире.
«Несмотря на активное развитие диагностики и лечения, расцвет фармацевтики,
«Уверен, к 2030 году мы сможем победить инфекцию, — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.— Но если человечество не сделает правильных выводов, мы будем бороться с новыми инфекциями, с новыми вызовами».
«С начала эпидемии в мире было инфицировано почти 78 млн человек, и почти половина этих людей умерли, — напомнила
«Я вижу тревожные тенденции относительно новых случаев инфекции в регионе ВЕЦА, — отметил заместитель генсека ООН, исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе.— Я очень озабочен и даже испуган этим, потому
Говоря о ситуации в России, госпожа Голодец отметила, что «раньше ВИЧ, как правило, был уделом людей, которые ведут асоциальный образ жизни, которые связаны с определенным образом жизни, теперь среди заболевших мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей». Она привела данные Роспотребнадзора, согласно которым в России живут 943 999 человек с диагнозом ВИЧ, антиретровирусную терапию из них получают 346 тыс. человек. «С 1987 года от этой болезни в стране умерло 276 660 человек», — сказала она. «Главное, о чем мы сейчас можем сказать, нам удалось достичь существенного снижения темпов прироста заболеваемости
Согласно данным Федерального центра СПИД Роспотребнадзора, за 2017 год территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили о 104 402 новых случаев
Анна Попова сообщила, что в России значительно выросло количество обследований на ВИЧ: «В 2017 году обследовано более 34 млн человек — это практически каждый четвертый житель, лечение получает почти половина людей с ВИЧ-инфекцией». Тем не менее во время конференции активисты движения «Пациентский контроль» провели флешмоб: они встали в центре зала перед сценой, на их белых футболках было написано красным «Стоп перебои».
Ранее «Ъ» сообщал, что за 2017 год на сайт «Перебои.ру» (портал занимается отслеживанием сообщений о перебоях в выдаче необходимых лекарств, работая с сообщениями пациентов) поступило 509 сообщений о перебоях с антиретровирусной терапией из 45 регионов РФ, что стало «рекордным показателем» за несколько лет работы сайта: в 2013 и 2014 годах сообщения поступили из 23 регионов, в 2015 году — из 31, в 2016 году — из 41 региона. Помощник генерального директора ВОЗ по вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и забытым тропическим болезням Рен Минхой отметил, что «на Западе около 76%
Валерия Мишина, Евгения Просина