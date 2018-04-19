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12:23 (мск), источник: Клопс.ru

Рольбинов: Во время ЧМ-2018 стадион в Калининграде будет самым безопасным местом

Стадион «Калининград», построенный к ЧМ-2018, в дни мундиаля будет самым безопасным местом. Об этом 18 апреля в генконсульстве России в Клайпеде сообщил зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, пишет РИА Новости.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, предприняты беспрецедентные меры для обеспечения охраны правопорядка в дни проведения матчей Чемпионата мира.

«Группировка сил безопасности решит любую задачу по локализации возможных ЧП. Что касается болельщиков, то спецслужбы России и других стран между собой взаимодействуют, есть черные списки (болельщиков), которых нельзя впускать», — уточнил Рольбинов.

В программу подготовки к мундиалю входят несколько разделов. В том числе транспортная инфраструктура, дорожная и спортивная, напомнил чиновник. На Октябрьском острове, где построен стадион к ЧМ-2018, установлено около 360 камер видеонаблюдения.

«Говоря о безопасности во время проведения чемпионата мира, калининградский стадион станет самым безопасным местом для посещения», — подчеркнул зампред правительства региона.

В начале апреля стадион «Калининград» стал героем ролика, опубликованного на YouTube. Дрон облетел территорию арены в разных направлениях на большой высоте.

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