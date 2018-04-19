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10:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Глава воронежского села попросила санврачей повторно исследовать розовую воду в пруду

Лёд растаял, но вода в Хуторском пруду до сих пор остается розового цвета.

Источник: Вести - Воронеж

Жители посёлка Новопокровский Новохоперского района забили тревогу ещё осенью 2017 года. Их некогда чистейший водоём сначала помутнел, а потом и вовсе стал буро-красным. Одни были уверены, что в пруд попали химические вещества, другие подозревали, что это происходит от гниения водорослей. Но большая часть селян связывала покраснение водоёма с геолого-разведкой, которая шла недалеко от посёлка.

Новопокровский стал объектом повышенного внимания специалистов Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Эксперты неоднократно исследовали воду и грунт и пришли к выводу, что угрозы нет. Радиационный фон в норме, а в самой воде лишь наблюдается превышение железа, марганца, меди и кислорода.

Сейчас глава поселения просит повторить исследования. Ведь вода до сих пор с розовым оттенком. Алла Кривобокова наблюдает за ним с осени. Каждую неделю изучает оттенки розового цвета, но пока всё без изменений. При этом всплывшей рыбы нет. Воду пьёт домашняя живность, а гуси здесь проводят весь день.

— У нас есть заключение нашего Роспотребнадзора, что угрозы для жизни населения нет. Потому что это железо, это водоросли, осока, которая отмирает и дает такой вот естественный бурый цвет воды. То есть угрозы в этом пруду никакой, — рассказала глава Новопокровского сельского поселения Алла Кривобокова.

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