На радость безработным: В Молдове появилась вакансия с зарплатой в 100 тысяч леев
Устроившись на эту службу, всего за год человек может стать леевым миллионером.
Устроившись на эту службу, всего за год человек может стать леевым миллионером.
Данные Национального центра занятости говорят о том, что среди 100 наиболее оплачиваемых вакансий есть одна должность, за которую платят 100 тысяч леев в месяц. Такую зарплату может получать коммерческий директор компании «Moldretail Group SRL», и сейчас это место свободно, сообщает mybussiness.md, ссылаясь на базу данных ANOFM.
Согласно данным из того же источника, максимальная зарплата в размере 30 000 леев предлагается программистам в СП «Pentalog CHI SRL», которое открыло 7 вакансий для этой позиции.
Зарплату в размере 25 тысяч леев готова платить «Huawei Technologies SRL» человеку, который возьмет на себя обязанности директора. Также с 25 тысячами леев ищут 10 водителей грузовиков в компании «Orom-Impexpo SRL».
Следующий номер в списке самых больших зарплат в Молдове — 20 000 леев, которые предлагаются менеджерам по маркетингу и продажам (Beauty Osasis SRL), каменщикам (Art-Granit SRL) и автослесарям (Ad Rem SRL).
19,5 тысяч леев предлагает ICS «Top Shop StudioModerna» SRL пятерым операторам электросвязи, места которых пока свободны.
Начальник Секции электросвязи Национальной службы управления радиочастотами и управления кибербезопасностью получит ежемесячную зарплату в размере 15,1 тысяч леев.