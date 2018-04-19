На радость безработным: В Молдове появилась вакансия с зарплатой в 100 тысяч леев

Источник: Комсомольская правда

Данные Национального центра занятости говорят о том, что среди 100 наиболее оплачиваемых вакансий есть одна должность, за которую платят 100 тысяч леев в месяц. Такую зарплату может получать коммерческий директор компании «Moldretail Group SRL», и сейчас это место свободно, сообщает mybussiness.md, ссылаясь на базу данных ANOFM.

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Согласно данным из того же источника, максимальная зарплата в размере 30 000 леев предлагается программистам в СП «Pentalog CHI SRL», которое открыло 7 вакансий для этой позиции.

Зарплату в размере 25 тысяч леев готова платить «Huawei Technologies SRL» человеку, который возьмет на себя обязанности директора. Также с 25 тысячами леев ищут 10 водителей грузовиков в компании «Orom-Impexpo SRL».

Следующий номер в списке самых больших зарплат в Молдове — 20 000 леев, которые предлагаются менеджерам по маркетингу и продажам (Beauty Osasis SRL), каменщикам (Art-Granit SRL) и автослесарям (Ad Rem SRL).

19,5 тысяч леев предлагает ICS «Top Shop StudioModerna» SRL пятерым операторам электросвязи, места которых пока свободны.