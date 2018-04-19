Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Российские хоккеисты начинают выступление на этапе Евротура
«Локомотив» не смог обыграть «Ахмат» в домашнем матче РФПЛ
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
00:24 (мск), источник: Комсомольская правда

На радость безработным: В Молдове появилась вакансия с зарплатой в 100 тысяч леев

Устроившись на эту службу, всего за год человек может стать леевым миллионером.

Источник: Комсомольская правда

Данные Национального центра занятости говорят о том, что среди 100 наиболее оплачиваемых вакансий есть одна должность, за которую платят 100 тысяч леев в месяц. Такую зарплату может получать коммерческий директор компании «Moldretail Group SRL», и сейчас это место свободно, сообщает mybussiness.md, ссылаясь на базу данных ANOFM.

Читайте также
Предвыборный год подарит бюджетникам рост зарплат

Согласно данным из того же источника, максимальная зарплата в размере 30 000 леев предлагается программистам в СП «Pentalog CHI SRL», которое открыло 7 вакансий для этой позиции.

Зарплату в размере 25 тысяч леев готова платить «Huawei Technologies SRL» человеку, который возьмет на себя обязанности директора. Также с 25 тысячами леев ищут 10 водителей грузовиков в компании «Orom-Impexpo SRL».

Следующий номер в списке самых больших зарплат в Молдове — 20 000 леев, которые предлагаются менеджерам по маркетингу и продажам (Beauty Osasis SRL), каменщикам (Art-Granit SRL) и автослесарям (Ad Rem SRL).

19,5 тысяч леев предлагает ICS «Top Shop StudioModerna» SRL пятерым операторам электросвязи, места которых пока свободны.

Начальник Секции электросвязи Национальной службы управления радиочастотами и управления кибербезопасностью получит ежемесячную зарплату в размере 15,1 тысяч леев.

Все новости региона
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
В Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»
Президент подписал закон о свободном сборе валежника
Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь