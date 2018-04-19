Выставка резных картин откроется в усадьбе Сукачёва в Иркутске

Мастера Прибайкалья возрождают давнее искусство. «Полотна» из цельной древесины получаются объёмными, из-за чего кажется, что сказочные, литературные и исторические персонажи буквально сходят с картин к зрителю. Такое вот древнерусское 3D. Всего на выставке четыре десятка работ — не только именитых резчиков из Иркутской области, но и детские — их воспитанников. Выставка начнётся в 6 часов вечера, в день открытия вход для всех бесплатный. Кстати, некоторые картины можно будет купить.