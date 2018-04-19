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03:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Выставка резных картин откроется в усадьбе Сукачёва в Иркутске

Выставка резных картин откроется 19 апреля в усадьбе Сукачёва в Иркутске. Вырезать картины в дереве — традиционная русская техника, которую сейчас практически забыли.

Источник: Вести Иркутск

Мастера Прибайкалья возрождают давнее искусство. «Полотна» из цельной древесины получаются объёмными, из-за чего кажется, что сказочные, литературные и исторические персонажи буквально сходят с картин к зрителю. Такое вот древнерусское 3D. Всего на выставке четыре десятка работ — не только именитых резчиков из Иркутской области, но и детские — их воспитанников. Выставка начнётся в 6 часов вечера, в день открытия вход для всех бесплатный. Кстати, некоторые картины можно будет купить.

— Мы хотим развивать в Восточной Сибири именно это узконаправленное резное искусство по дереву. Привлекать также детей, чтобы и они развивались в этом направлении, принимали участие, — говорит организатор выставки Диана Козулина.

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