Выставка резных картин откроется в усадьбе Сукачёва в Иркутске
Выставка резных картин откроется 19 апреля в усадьбе Сукачёва в Иркутске. Вырезать картины в дереве — традиционная русская техника, которую сейчас практически забыли.
Выставка резных картин откроется 19 апреля в усадьбе Сукачёва в Иркутске. Вырезать картины в дереве — традиционная русская техника, которую сейчас практически забыли.
Мастера Прибайкалья возрождают давнее искусство. «Полотна» из цельной древесины получаются объёмными,
— Мы хотим развивать в Восточной Сибири именно это узконаправленное резное искусство по дереву. Привлекать также детей, чтобы и они развивались в этом направлении, принимали участие, — говорит организатор выставки Диана Козулина.