Внешний вид и поведение с головой выдали приморца
Житель Уссурийска решил нарушить закон, но с головой выдал себя на таможне, сообщает DEITA. RU.
Житель Уссурийска решил нарушить закон, но с головой выдал себя на таможне, сообщает DEITA. RU.
Он примотал к телу скотчем 5 килограммов сушеного трепанга, намереваясь вывезти его в Китай.
Однако, как рассказали в
Гражданин добровольно выдал пакет и рассказал, что спрятал товар для беспрепятственного перемещения через таможенную границу.
На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товара от таможенного контроля. Товар изъят, проводится расследование.
Таисия Масина.