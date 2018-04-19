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04:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Внешний вид и поведение с головой выдали приморца

Житель Уссурийска решил нарушить закон, но с головой выдал себя на таможне, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Он примотал к телу скотчем 5 килограммов сушеного трепанга, намереваясь вывезти его в Китай.

Однако, как рассказали в пресс-службе ДВТУ, его выдали внешний вид и неестественное поведение. Подозрения таможенников подтвердились при проведении личного таможенного досмотра.

Гражданин добровольно выдал пакет и рассказал, что спрятал товар для беспрепятственного перемещения через таможенную границу.

На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товара от таможенного контроля. Товар изъят, проводится расследование.

Таисия Масина.

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