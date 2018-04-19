Внешний вид и поведение с головой выдали приморца

Источник: ДЕЙТА

Он примотал к телу скотчем 5 килограммов сушеного трепанга, намереваясь вывезти его в Китай.

Однако, как рассказали в пресс-службе ДВТУ, его выдали внешний вид и неестественное поведение. Подозрения таможенников подтвердились при проведении личного таможенного досмотра.

Гражданин добровольно выдал пакет и рассказал, что спрятал товар для беспрепятственного перемещения через таможенную границу.

На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товара от таможенного контроля. Товар изъят, проводится расследование.