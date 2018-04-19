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08:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Судебная статистика вошла в экстремистский рост

В России вчетверо выросло количество осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Количество осужденных в России по «экстремистским» статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года. Среди обвинений — призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, организация экстремистского сообщества. Эксперты не видят объективных причин для увеличения показателей. В МВД признают наличие ошибочных судебных решений по «экстремистским» статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном «те, кто реально вредит и раскачивает ситуацию в стране».

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год, в России растет число осужденных по «экстремистским» статьям, сосредоточенным в гл. 29 УК РФ. Это, в частности, ст. 280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация деятельности организации, запрещенной за экстремизм), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности).

По этим статьям в 2017 году были осуждены 604 человека, вчетверо больше, чем в 2011 году. Больше всего — 460 человек — были осуждены по ст. 282.
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«На самом деле осужденных больше. Есть еще те, у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением, но подсчитать всех сложно», — уточнил «Ъ» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Он пояснил, что надо учитывать также осужденных по ч. 1 ст. 148 (публичное неуважение к обществу в целях оскорбления чувств верующих), ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма) и ст. 354.1 (реабилитация нацизма). По данным судебного департамента ВС за 2017 год, это еще 39 осужденных.

«Мы видим стабильный рост в последние годы — человек по 50−60 в год прибавляется», — говорит господин Верховский. По его словам, рост числа осужденных показывает одно: «система работает на количественный показатель». «Непонятно, что же такого у нас происходит, что должно быть так много приговоров», — добавляет господин Верховский. Он отмечает, что обвиняемыми обычно становятся местные активисты, их привлекают за высказывания — «малоприятные, но не опасные».

Согласно исследованиям общественной организации «Центр экономических и политических реформ» (ЦЭПР), более половины осужденных по «экстремистским» статьям — это молодежь до 25 лет. Среди них есть националисты, исламисты, проукраинские активисты. В ЦЭПР подчеркивают, что антиэкстремистское законодательство позволяет широко трактовать понятие экстремизма, в результате чего под него можно подвести даже несогласие с действующим политическим курсом, выраженное в публичной форме.

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров считает, что ведомство движется в правильном направлении.

Мы не собираемся, как говорят, зачищать гражданское общество, — заявил он на спецзаседании по экстремизму Совета при президенте РФ по правам человека в конце прошлого года.— Мы собираемся привлекать только тех, кто реально вредит, кто раскачивает ситуацию в стране.
Владимир Макаров
замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России

Господин Макаров отметил, что здоровая критика никогда не преследовалась: «Конечно, есть ошибочные судебные решения — страна у нас огромная. Бывает, что оперативники ошибаются. Но поверьте, эти ошибки — небольшая доля». На спецзаседании было решено создать рабочую группу с участием представителей ведомств и членов СПЧ, которая выяснит, как сбалансированы ограничения прав и свобод гражданина и борьба государства с угрозами.

Тем временем на этой неделе генпрокурор Юрий Чайка заявил в Совете федерации, что в 2017 году было предотвращено 1,7 тыс. преступлений экстремистской и террористической направленности. Он также отметил рост таких преступлений, но назвал причиной улучшение работы по их выявлению.

Напомним, среди последних обвиняемых в экстремизме — медсестра, активист запрещенного движения «Артподготовка» Ольга Походун. У нее в закрытой папке в соцсети «Вконтакте» нашли 4,5 тыс. картинок с мемами, из них 13 оказались, по мнению экспертов, экстремистскими. Сейчас идет суд, прокурор попросил приговорить ее на 1,5 года колонии.

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении казачьего атамана Юрия Чурекова. Он, находясь в СИЗО по обвинению в незаконном обороте оружия, высказал в разговоре с другими заключенными враждебность к одной из этнических групп. А в начале этой недели в Республике Алтай в рамках дела по ст. 282 прошел обыск в редакции газеты «Листок» и у ее учредителя, члена партии ПАРНАС Сергея Михайлова.

Анастасия Курилова

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