Репетиции военного парада в честь Дня Победы ограничат движение и парковку во Владивостоке

Источник: Вести Приморье

В связи с проведением репетиций парада с 18 апреля по 7 мая на ряде центральных улиц города будет временно ограниченны движение и парковка транспортных средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, 20 апреля с 3:30 до 6:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-ой Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

25, 27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-ой Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице 1-ой Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На генеральной репетиции парада 7 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;.

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;.

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-ой Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.