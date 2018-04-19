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04:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Остановки общественного транспорта в Приморье «хронически больны»

Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае озаботились состоянием остановок общественного транспорта в Приморье, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Активисты провели проверки во Владивостоке, Артеме и Уссурийске, уделили внимание соответствию остановочных пунктов требованиям безопасности и благоустройства, удобству организации остановки автобусов, наличию «карманов» для пассажирского транспорта на проезжей части, а также оборудованию остановочных пунктов с точки зрения эргономики и удобства пользования ожидающими пассажирами.

По словам члена регионального штаба ОНФ Татьяны Ларцевой не только проверили остановки, но еще и опросили пассажиров. По результатам проверки выяснилось, что наиболее типичными нарушениями являются отсутствие остановочных павильонов для ожидания транспорта пассажирами, либо эти конструкции выполнены номинально и не защищают людей от ветра и осадков. Многие автобусы грязные и старые, нередко водители нарушают правила движения и устраивают между собой «гонки» на прогонах между остановками.

Кроме того, большинство остановочных пунктов не оборудованы электронными табло с информацией о подъезжающем транспорте, есть лишь таблички с указанием расписания маршрутов, а на некоторых остановках нет и их. Также отсутствуют «остановочные карманы» для пассажирского транспорта, не везде есть урны, разбросаны окурки, бутылки, мусор, обертки и упаковки от продуктов, имеющиеся урны переполнены.

Пассажиры также негативно отозвались о состоянии остановок. По их словам, «хроническая болезнь» в данном случае то, что состояние остановок с течением времени меняется мало, не заметна работа властей по обновлению остановочных пунктов, многие пассажиры указывают на проблемы освещения мест остановки транспорта в темное время суток, и это зачастую характерно даже для центральных улиц приморских городов.

По итогам выездного мероприятия представители регионального штаба ОНФ направят соответствующие запросы в городские администрации.

Таисия Масина.

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