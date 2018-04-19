На федеральных трассах в Татарстане установят три новых светофора

Регулироваться светофорами теперь будут разворот в Набережные Челны на 1053-м км трассы М7, поворот на Билярск в поселке Алексеевское на 91-м км автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, а также поворот на село Дрожанное на 131-м км автодороги А-151 Цивильск — Ульяновск.

Кроме того, будет установлено более 15 км двустороннего барьерного ограждения на разделительной полосе автодороги М7 «Волга» в Зеленодольском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана.