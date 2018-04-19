США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М»

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Сообщается, что ракета стартовала в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).

Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт решили перенести для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.