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02:35 (мск), источник: Lenta.Ru

США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М»

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет. Трансляция ведется на сайте компании.

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6
фотографий

Сообщается, что ракета стартовала в 18:51 по времени Восточного побережья США (01:51 мск).

Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт решили перенести для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.

Ранее, 19 апреля, с космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником, запускаемым в интересах Минобороны России. Точное время старта — 1:12 по московскому времени.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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