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04:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Как осветить свою улицу, расскажут в Хабаровске

В регионе пройдет первый фестиваль ТОС.

Источник: Хабаровский край сегодня

Первый краевой фестиваль ТОСов региона пройдет в Хабаровске 21 апреля сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Доме культуры Хабаровского района соберутся представители органов исполнительной власти края и местного самоуправления, жители, желающие создать такое объединение на своей территории. Участие в диалоге примут и активисты ТОС, те, чьи проекты уже получили поддержку и реальное воплощение.

Так, председатель ТОС «Незабудка» Екатерина Подоплелова из села Галкино Хабаровского района расскажет, как родилась идея проекта, который начнут реализовывать уже в мае.

 — Большинство жителей ТОС «Незабудка» работают в городе и возвращаются домой вечером, когда уже темно. И на улицах их встречает кромешная темнота. Те, кто на машине — могут посветить себе фарами, кто приезжает на автобусе — освещает дорогу фонариком на телефоне, чтобы хоть как-то дойти до дома. Рядом лес и поля и есть вероятность нападения дикого зверя. И так много лет, пока не был организован ТОС и не родился проект, который мы так и назвали «Чтобы стало светло и краше на улицах наших!», — рассказывает Екатерина Подоплелова. Лучшими практиками поделятся активисты Ванинского района, где четыре проекта ТОС были реализованы в 2017 году. Еще 11 получили финансирование, и будут реализовываться в 2018-м.

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— Еще четыре проекта от Ванинского района получат финансирование в 2018 году на сумму 2,4 млн рублей. А это значит, что у жителей городских и сельских поселений прибавится во дворах детских и спортивных площадок, мест отдыха для пожилых людей, что не может не радовать, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации Ванинского района. Кроме того, участники фестиваля обсудят проблемы и перспективы развития территориального общественного самоуправления в регионе, меры его государственной поддержки. Также в рамках фестиваля состоится презентация лучших практик ТОС и награждение организаций, успешно реализовавших свои проекты в 2017 году, сообщили агентству в министерстве внутренней политики и информации края.

Напомним, задачу по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления в регионах поставил Президент России Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления. На сегодняшний день на территории Хабаровского края действует 345 ТОС. Больше всего объединений граждан образовано в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах.

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