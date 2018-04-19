Как осветить свою улицу, расскажут в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Первый краевой фестиваль ТОСов региона пройдет в Хабаровске 21 апреля сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Доме культуры Хабаровского района соберутся представители органов исполнительной власти края и местного самоуправления, жители, желающие создать такое объединение на своей территории. Участие в диалоге примут и активисты ТОС, те, чьи проекты уже получили поддержку и реальное воплощение.

Так, председатель ТОС «Незабудка» Екатерина Подоплелова из села Галкино Хабаровского района расскажет, как родилась идея проекта, который начнут реализовывать уже в мае.

— Большинство жителей ТОС «Незабудка» работают в городе и возвращаются домой вечером, когда уже темно. И на улицах их встречает кромешная темнота. Те, кто на машине — могут посветить себе фарами, кто приезжает на автобусе — освещает дорогу фонариком на телефоне, чтобы хоть как-то дойти до дома. Рядом лес и поля и есть вероятность нападения дикого зверя. И так много лет, пока не был организован ТОС и не родился проект, который мы так и назвали «Чтобы стало светло и краше на улицах наших!», — рассказывает Екатерина Подоплелова. Лучшими практиками поделятся активисты Ванинского района, где четыре проекта ТОС были реализованы в 2017 году. Еще 11 получили финансирование, и будут реализовываться в 2018-м.

— Еще четыре проекта от Ванинского района получат финансирование в 2018 году на сумму 2,4 млн рублей. А это значит, что у жителей городских и сельских поселений прибавится во дворах детских и спортивных площадок, мест отдыха для пожилых людей, что не может не радовать, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации Ванинского района. Кроме того, участники фестиваля обсудят проблемы и перспективы развития территориального общественного самоуправления в регионе, меры его государственной поддержки. Также в рамках фестиваля состоится презентация лучших практик ТОС и награждение организаций, успешно реализовавших свои проекты в 2017 году, сообщили агентству в министерстве внутренней политики и информации края.