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04:16 (мск), источник: Вести Приморье

Бетонные джунгли наступают на дома владивостокцев. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Точечная эпидемия. Застройщики растягивают Владивосток. С хаотичным ростом высоток жители краевой столицы борются не один год. Но с каждым разом бетонные джунгли подбираются все ближе. Дома без полноценных парковок, подъездов и детских площадок становятся нормой. О соседстве окно в окно — далее.

Источник: Вести Приморье

28-этажная высотка утопает в молочном киселе тумана. Но даже он не спрячет неприглядный пейзаж. Нескромно близкое соседство с большой стройкой — ад для жильцов по улице Леонова.

Паспорт объекта сдуло ветром. Общение с рабочими не складывается. На стройке избегают лишних вопросов. В 2016-ом местные жители дружно митинговали против этой высотки. Сегодня оказались в ее тени. И в ожидании нового соседства.

Зоя Богомаз, гендиректор компании-застройщика: «На том месте, где мы стоим, приступим к строительству детского сада. Не так, как все пишут, жалуются, что этот садик будет встроен в жилое здание. Он будет стоять отдельно».

Этот комментарий в нашем эфире звучал два года назад. Сегодня, по словам жильцов, планы застройщика стали масштабнее.

Людмила Ломаева, председатель ТСЖ Леонова, 64: «Были публичные слушания. Утверждено два дома. И садик на первом этаже одного из них».

Какая-то сотня метров, и мы у другого забора. За ним тоже скоро начнется стройка. Впритык к территории школы на Эгершельде.

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А это уже центр Владивостока. Знаменитая Орлиная сопка. Ландшафтную доминанту бесцеремонно теснят бетонные шпили. Застройщики уже делят лакомый пирог. На Нерчинской, 10 — кусок под квартиры премиум-класа. В районе Прапорщика Комарова еще 7 тысяч квадратов в аренде другой строительной компании. Владивостокцев здесь насторожил внезапный перечет деревьев.

Инесса Розенблит, сотрудник пресс-службы администрации г. Владивостока: «За разрешением на стройку никто к нам не обращался. За вырубкой тоже. Просто прошел перечет деревьев».

Переживают и эксперты. Хаотичная застройка размывает исторический портрет города. Памятники архитектуры не спасает даже защищенная зона.

Анна Мялк, эксперт в области государственной историко-культурной экспертизы: «Практически запрет наложен на весь исторический центр Владивостока. Но, тем не менее, участки для стройки продолжают выделять. Нет ни одного места, где бы не попадалось досадное современное включение».

Точечная застройка переросла в эпидемию. Строительные компании растягивают Владивосток из последних сил. Умудряясь втиснуть на клочок земли мегатонны бетона. И на каждую новую стройку в кабинетах чиновников есть официальное обоснование. Между тем краевая столица растет все выше. И жителей города уже почти не слышно.

Людмила Ломаева, председатель ТСЖ Леонова, 64: «Чиновники вопросы решать не хотят. Папка с обращениями растет, а ситуация не меняется. У нас во Владивостоке возможно и такое».

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