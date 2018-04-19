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03:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Парад профессий» пройдёт на набережной Хабаровска

В нём примут участие 16 учебных заведений.

Выставка-ярмарка учреждений среднего профессионального образования состоится в Хабаровске в этом году на набережной Амура 1 мая. Ранее она традиционно проходила на площади Ленина.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня» в мероприятии примут участие 15 техникумов и колледжей Хабаровска, также учебное заведение города Вяземский.

— Главная цель — познакомить старших школьников со спецификой профессий, востребованных на рынке труда, информировать об учебных возможностях. Каждое учреждение будет предоставлять собственные образовательные программы, — сообщили в министерстве образования и науки края.
Все желающие смогут освоить азы будущей специальности, приняв участие в мастер-классах под руководством молодых профессионалов. Содержание мастер-классов сейчас определяется, скорее всего, на них будут демонстрироваться основные навыки учащихся — умение создавать прически, делать выпечку и другое.

Традиционно можно будет приобрести по приемлемым ценам продукцию, сделанную в учебных заведениях: садовый инвентарь, швейную продукцию, скамейки, мангалы и т. д.

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