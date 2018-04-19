«Парад профессий» пройдёт на набережной Хабаровска
В нём примут участие 16 учебных заведений.
В нём примут участие 16 учебных заведений.
По информации ИА «Хабаровский край сегодня» в мероприятии примут участие 15 техникумов и колледжей Хабаровска, также учебное заведение города Вяземский.
— Главная цель — познакомить старших школьников со спецификой профессий, востребованных на рынке труда, информировать об учебных возможностях. Каждое учреждение будет предоставлять собственные образовательные программы, — сообщили в министерстве образования и науки края.
Все желающие смогут освоить азы будущей специальности, приняв участие в
Традиционно можно будет приобрести по приемлемым ценам продукцию, сделанную в учебных заведениях: садовый инвентарь, швейную продукцию, скамейки, мангалы