Когда во Владивостоке начнут работать городские фонтаны?
Фонтаны готовят в новому сезону.
Фонтаны готовят в новому сезону.
Специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» уже сняли защитные короба с фонтанов на Адмирала Фокина и с самого большого фонтана на Спортивной набережной. Сейчас приводят в порядок их водные насосы. Скоро из чаш фонтанов будет удалена скопившаяся за зиму грязь и их промоют специальным мыльным раствором.
После этого поверхность чаши покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму, а затем произведут испытания работы насосного оборудования.
Отметим, самый крупный фонтан Владивостока (его диаметр составляет 12 метров, главная струя достигает высоты в 20 метров) появился на набережной Спортивной гавани в 1985 году. Это фонтан с подсветкой, представленной всеми цветами радуги, работает под десятки музыкальных произведений и программ. В нем запрограммированы различные музыкальные композиции от рока до классики, репертуар пополняется и обновляется. Высота струй также меняется в зависимости от звуковых акцентов играющей мелодии. Чем громче и напряженнее музыка, тем выше всплески фонтана, струя достигает 20 метров, и наоборот, чем спокойнее музыка, тем спокойнее танец воды.
Оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и довольно хрупким, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения со стороны горожан. Находиться в фонтанах или засорять их мусором губительно для технических настроек, которые крайне сложно каждый раз ремонтировать. Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.