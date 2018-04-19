Когда во Владивостоке начнут работать городские фонтаны?

Источник: VLADNEWS

Весенне-летний сезон фонтанов во Владивостоке стартует в мае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Специалисты МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» уже сняли защитные короба с фонтанов на Адмирала Фокина и с самого большого фонтана на Спортивной набережной. Сейчас приводят в порядок их водные насосы. Скоро из чаш фонтанов будет удалена скопившаяся за зиму грязь и их промоют специальным мыльным раствором.

После этого поверхность чаши покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму, а затем произведут испытания работы насосного оборудования.

Уже в начале мае главный светомузыкальный фонтан на Спортивной набережной и пять фонтанов на «владивостокском Арбате» вновь заиграют струями воды. Также в мае в работу будет запущен водный комплекс на Университетской набережной это плавающий фонтан и водопад с шестью каскадами.

Отметим, самый крупный фонтан Владивостока (его диаметр составляет 12 метров, главная струя достигает высоты в 20 метров) появился на набережной Спортивной гавани в 1985 году. Это фонтан с подсветкой, представленной всеми цветами радуги, работает под десятки музыкальных произведений и программ. В нем запрограммированы различные музыкальные композиции от рока до классики, репертуар пополняется и обновляется. Высота струй также меняется в зависимости от звуковых акцентов играющей мелодии. Чем громче и напряженнее музыка, тем выше всплески фонтана, струя достигает 20 метров, и наоборот, чем спокойнее музыка, тем спокойнее танец воды.