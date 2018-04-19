Поведение фанатов может оставить «Луч» без зрителей

За скандирование зрителями оскорбительных выражений и за нарушение зрителями общественного порядка, направленное на унижение человеческого достоинства в матче 33 тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ «Факел» — «Луч-Энергия», владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, на футбольный клуб «Луч-Энергия» наложена обязанность провести один домашний матч без зрителей в первенстве России условно. Для «желто-синих» установлен испытательный срок до окончания первенства России по футболу сезона 2017−2018 годов. «Луч-Энергия» предупрежден, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

«АФК “Луч-Энергия” в очередной раз призывает всех болельщиков к благоразумию» — взывают к фанатам на официальной странице клуба.

Суть инцидента состоит в том, что во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» фанат «желто-синих» бросил петуха в главного тренера «Луча-Энергии» (Владивосток) Александра Григоряна. Зачинщик был арестован и выведен со стадиона. Во время встречи тренеру стало плохо, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию.