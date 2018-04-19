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04:39 (мск), источник: Восток Медиа

Легенды мирового хоккея оценили будущее хабаровского «Амура»

В честь юбилея двукратного олимпийского чемпиона, троекратного обладателя кубка Стэнли, семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова в дальневосточной столице прошёл мастер-класс для юных спортсменов. Легенды мирового хоккея провели для игроков 2006 года рождения тренировку и мини-матч, раздали автографы.

Командовать на мастер-классе должен был сам Вячеслав Фетисов, однако прилететь в Хабаровск он не смог. Накануне приезда прославленный хоккеист проводил похожую тренировку во Владивостоке. После неё двукратного олимпийского чемпиона два часа не отпускали со льда поклонники и журналисты — в итоге Вячеслав Фетисов серьёзно простудился, врачи запретили ему перелёты. В команде легенд пришлось сделать замену — в роли главного тренера выступил Алексей Касатонов. На льду ему помогали Александр Якушев, Александр Могильный и Сергей Макаров.

«Легенды хоккея ездят по всей стране, потому что это очень важно для детей. Я думаю, что этот праздник останется у детей в памяти на всю жизнь. Они почитают, кто мы такие, узнают о нашем мастерстве и поймут к чему надо стремиться. Навыки за один раз не передашь, но тепло, взаимная химия между нами произошла, а это — самое важное», — рассказал Алексей Касатонов.

По его словам, у юных хабаровских хоккеистов есть все возможности, чтобы расти и становиться новыми Фетисовыми, Якушевыми и Буре — комфортные условия для тренировок, наставники, а также внимание общественности и властей.

Для тренировки выбрали игроков 2006 года рождения, поскольку в этом возрасте хоккеисты уже понимают, чего от них хотят тренеры и могут выполнить задания. Помогали звёзды как полевым игрокам, так и вратарям. Каждому по ходу тренировки дали дельный совет.

«Мне очень понравилось, легенды нам подсказывали, давали советы. Александр Могильный, например, сказал, что я в одном моменте раньше времени упал на шайбу. Ещё мне посоветовали выкатывать побольше. Хочется, чтобы такие легендарные хоккеисты приезжали к нам чаще. Я бы очень хотел сыграть с Третьяком и Фетисовым», — признался корреспонденту РИА «Восток-Медиа» вратарь Макар Кривоногов.

После комплекса специальных упражнений команда легенд и тренеров детской хоккейной школы сыграла против юных спортсменов. В упорной борьбе победу со счётом 3:1 одержали мастера. Шайбу забросил и Александр Якушев. Как отметил Алексей Касатонов, этот гол легенды стал рекордным, ведь его автору исполнилось 72 года.

«Ребята молодцы. В этом возрасте дети приходят на тренировки с горящими глазами, тренируются с полной отдачей. Главный совет для них — любить хоккей и трудиться. Конечно, нужен талант, но это редкость, поэтому успеха можно добиться трудолюбием. Мы, приезжая в разные города, пропагандируем хоккей, здоровый образ жизни. А мастер-классы проводим, не чтобы за час чему-то научить, а чтобы у ребят появилась мотивация для достижения высот», — отметил Александр Якушев.

Новый опыт получили и детские тренеры. Наставник команды «Амур-2006» Евгений Растворцев и мечтать не мог, что проведёт тренировку с легендами мирового хоккея. В итоге сам поучился, как взаимодействовать с детьми и на чём сделать акцент вовремя занятий.

«Для меня подобная тренировка тоже проходит впервые. На этом льду, с такими легендами — очень приятно, ощущения непередаваемые, аж мурашки по коже. Мне как тренеру подсказали хорошие вещи, теперь мотаем их на ус. Жалко, что Фетисов не приехал, было бы приятно видеть его», — рассказал Евгений Растворцев.

За мастер-классом от легенд хоккея наблюдали и с трибун. Несколько тысяч человек выстроились у «Платинум Арены» ещё до её открытия, чтобы посмотреть на своих кумиров, а после тренировки — чтобы взять автограф и сделать фотографию со звёздами хоккея. Следили за всеми движениями на льду и игроки второго состава «Амура-2006» — например, нападающий Михаил Вязников, защитник Алексей Мамин и вратарь Виктор Воробьёв.

«Очень бы хотелось тоже поиграть с этими легендами на льду, ведь это отличные хоккеисты, которое забивали очень много голов, благодаря им мы выигрывали. Эти хоккеисты завоёвывали олимпийские медали, выигрывали Кубок Стенли», — отметили игроки.

Это не последняя подобная встреча с легендами хоккея. Они пообещали вернуться в Хабаровск.

«Не можем не приехать к Могильному. К тому же Фетисов сачканул. Поэтому приедем ещё обязательно», — пообещал Алексей Касатонов.

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