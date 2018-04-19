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04:47 (мск), источник: Восток Медиа

На «Библионочи» хабаровчане напишут сонеты в стиле Шекспира и пройдут квест

В Дальневосточной государственной научной библиотеке вновь пройдёт «Библионочь». Горожане впервые пройдут по маршруту «Читай-Город» по четырём зданиям учреждения. На площадках развернут около 35 проектов. Посетители пройдут квест в поисках старинной книги, напишут сонет в стиле Шекспира и посетят поэтический батл.

В старом дворе Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдут чтения художественных книг, игры и экскурсия в историческую эпоху прошлого века «Тайны библиотечного двора». Также под открытым небом для гостей организуют фотозону.

На квесте посетители будут с фонариком искать ключи в больших странных книгах с медными застёжками и книгах величиной со спичечную коробку. Маршрут пройдёт в Центре консервации документов и изучения книжных памятников по улице Калинина, 77а.

Любители истории проверят себя в историко-краеведческий квесте, посетят музейный уголок и посмотрят почтовые открытки с видами старого Хабаровска и экспозицию редких фотографий с видами дореволюционного города. Победители квеста получат призы — знаменитую книгу профессора архитектуры Н. П. Крадина «Старый Хабаровск» и репринтное издание первой книги о городе «Из жизни Хабаровска», написанной в 1913 году А. М. Бодиско.

В эту ночь хабаровчанам предлагают впервые поучаствовать в процессе оцифровки печатных изданий на книжных планетарных сканерах, а также пройти тест по отечественной истории и литературе. Мероприятия пройдут на площадке Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, расположенного по улице Истомина, 57.

Также на «Библионочи» состоится сеанс одновременной игры в шахматы, настольная японская игра в го, площадка актёрского кастинга, книжная ярмарка «Букинист» и антикварная лавка.

Впервые участники посетят интерактивная площадку «Загадочная Япония». На ней пройдут мастер-классы по завариванию чая, изготовлению украшений «Кандзаси», оформлению подарков «Фурокси», а также костюмированная фотосъёмка в традиционных японских одеждах.

Мероприятие пройдёт в ночь с 21 на 22 апреля с 21:00 до 1:00. В здании Дальневосточной государственной библиотеки ждут и взрослых, и детей. Билеты можно купить в самом учреждении.

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