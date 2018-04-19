В течение нескольких лет прокуратура запрещала проверки в «Зимней Вишне»
Сейчас следственный комитет выясняет причину таких запретов.
Сейчас следственный комитет выясняет причину таких запретов.
Следственный комитет выясняет, почему прокуратура Кемеровской области и города Кемерово в течение нескольких лет запрещала проводить проверки в ТЦ «Зимняя Вишня».
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области и дома у руководителя и руководителей структурных подразделений прошли обыски. Выясняется причастность сотрудников МЧС к гибели людей.
Следователи допросили прокурора города Кемерово и его помощника. Владелец здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово» по документам относятся к предприятиям малого и среднего предпринимательства, в связи с этим прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки в ТЦ. «В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых», — сообщает Петренко.
В ходе допросов прокурор Кемерова рассказал, что действовал, руководствуясь разъяснениями вышестоящего начальства.