В течение нескольких лет прокуратура запрещала проверки в «Зимней Вишне»

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области и дома у руководителя и руководителей структурных подразделений прошли обыски. Выясняется причастность сотрудников МЧС к гибели людей.

Следователи допросили прокурора города Кемерово и его помощника. Владелец здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово» по документам относятся к предприятиям малого и среднего предпринимательства, в связи с этим прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки в ТЦ. «В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых», — сообщает Петренко.