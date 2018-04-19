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05:02 (мск), источник: РИА Новости

Российский беспилотный автомобиль проехал уже более миллиона километров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тестовые автомобили с российской интеллектуальной системой управления Cognitive Pilot преодолели в ходе тестовых испытаний отметку в 1 миллион километров, сообщили РИА Новости в компании Cognitive Technologies, разрабатывающей искусственный интеллект для беспилотников.

Там уточнили, что благодаря проведенным тестам и использованию уникальных разработок в отдельных режимах уже достигается промышленная точность детекции объектов на дороге, близкая к 100%, хотя необходимо еще множество тестов.

«Для полной гарантии безопасности движения перед широким промышленным использованием интеллектуальной системы Cognitive Pilot мы должны протестировать наши алгоритмы на многих миллионах километров в любых погодных и дорожных условиях, чтобы исключить любые неожиданности и получить реальную оценку работоспособности всех систем», — сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Компания сейчас проводит более половины всех своих тестов в беспилотном режиме, рассказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. За последний год тестов в автоматическом режиме прототипы беспилотного автомобиля Cognitive Technologies прошли около 28% времени.

Многие испытания в режиме автопилота проводились вне России, поскольку российское законодательство не позволяет беспилотным автомобилям выезжать на дороги общего пользования, рассказал Минкин. Разработчики уточняют, что за рубежом испытания проходили на дорогах Евросоюза (для тестов использовались четыре автомобиля), США (семь), Китая (один) и Японии (один). В России в беспилотном режиме технологии компании тестировались в полигонных условиях.

На движение в плохих погодных условиях (дождь, снег, туман, темное время суток и так далее) и на плохих дорогах пришлось около 30−35% времени испытаний. Кроме того, тесты проводились в пограничных погодных и дорожных ситуациях (резкий переход из света в темноту и наоборот и так далее).

Cognitive Technologies в августе 2016 года объявила о ведении разработок собственной интеллектуальной платформы для автономного вождения Cognitive Pilot, которая может устанавливаться как на легковых, так и на других типах автомобилей. Целью проекта является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022−2023 годам.

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