Трем лучшим омским педагогам подарили новенькие Lada

— Убежден: педагогов хороших у нас много. Можем гордиться всеми, кто принимал участие в этих конкурсах. Вы выбрали благородный, важный, но тяжелый труд. Нужно любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Это, наверное, самое главное, — цитирует губернатора пресс-служба омского правительства.