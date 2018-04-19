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07:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Трем лучшим омским педагогам подарили новенькие Lada

Их вручил лично глава региона.

Итоги сразу трех конкурсов профессионального мастерства подвели в Омске. В регионе выбирали лучших педагогов. Троим победителям после некоторого перерыва вручили ключи от новых авто Лада Гранта. Награждал лучших омских педагогов губернатор Александр Бурков.

Победителями в итоге стали воспитатель Центра развития ребенка — детского сада № 7 из Калачинска Елена Платоненко, учитель биологии Любинской средней школы № 3 Наталья Гольнева, а также педагог дополнительного образования городского Дворца детского творчества Ольга Божко.

Все они, кстати, будут представлять осенью Омскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года».

— Убежден: педагогов хороших у нас много. Можем гордиться всеми, кто принимал участие в этих конкурсах. Вы выбрали благородный, важный, но тяжелый труд. Нужно любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Это, наверное, самое главное, — цитирует губернатора пресс-служба омского правительства.

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