Трем лучшим омским педагогам подарили новенькие Lada
Их вручил лично глава региона.
Их вручил лично глава региона.
Итоги сразу трех конкурсов профессионального мастерства подвели в Омске. В регионе выбирали лучших педагогов. Троим победителям после некоторого перерыва вручили ключи от новых авто Лада Гранта. Награждал лучших омских педагогов губернатор Александр Бурков.
Победителями в итоге стали воспитатель Центра развития ребенка — детского сада № 7 из Калачинска Елена Платоненко, учитель биологии Любинской средней школы № 3 Наталья Гольнева, а также педагог дополнительного образования городского Дворца детского творчества Ольга Божко.
Все они, кстати, будут представлять осенью Омскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года».
— Убежден: педагогов хороших у нас много. Можем гордиться всеми, кто принимал участие в этих конкурсах. Вы выбрали благородный, важный, но тяжелый труд. Нужно любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Это, наверное, самое главное, — цитирует губернатора