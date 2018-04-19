Медкомиссия жителям Охотска обходится в 50 тыс рублей
За справками на права и оружие северяне вынуждены летать в Хабаровск.
За справками на права и оружие северяне вынуждены летать в Хабаровск.
Жители Охотского района не могут пройти медицинскую комиссию на право управление автомобилем или для получения разрешения на оружие. Об этом в видеобращении заявил охотчанин Андрей Светышев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Жители Охотского района не могут пройти водительскую и оружейную комиссии, — рассказал в своём видеообращении Андрей Светышев. — Чтобы это всё пройти, приходится ехать в Хабаровск. Общая стоимость самого прохождения комиссии и затратами на авиабилеты и проживание составляет около 50 тысяч рублей. Проблема заключается в том, что поликлинике Охотского района нет лицензии на проведение медицинских комиссий.
Информацию о невозможности пройти медкомиссию в самом северном районе подтвердили в поликлинике Охотска. Правда, уточнив, что лицензию на этот вид деятельности медицинскому учреждению получить
— Проблема актуальна не только для Охотска. В