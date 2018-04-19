В Омске на проспекте Культуры сделают фонтан и липовую аллею
Власти благоустроят территорию в Нефтяниках.
Власти благоустроят территорию в Нефтяниках.
В мэрии сообщили, что преступили к выполнению проекта благоустройства на проспекте Культуры. Напомним, что эту территорию выбрали жители Омска 18 марта. Помимо президента в этот день сибиряки выбирали еще и проект благоустройства, на который власти выделят деньги из бюджета.
На проспекте Культуры в городке Нефтяников пройдут работы по созданию пешеходного бульвара и сквера, установке светильников, скамеек, строительства фонтана. Обновят чиновники и зелень с клумбами.
— Имеющиеся на проспекте Культуры кусты жасминов будут сохранены и облагорожены, а также высажена новая липовая аллея. Будут сохранены и хвойные деревья, — делятся подробностями проекта в мэрии. — Уже проведено обследование территории проспекта, расположенной за Дворцом искусств имени А. Малунцева, составлены дефектные ведомости. Все работы предстоит завершить к началу сентября текущего года.