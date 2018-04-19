В Омске на проспекте Культуры сделают фонтан и липовую аллею

Источник: Reuters

В мэрии сообщили, что преступили к выполнению проекта благоустройства на проспекте Культуры. Напомним, что эту территорию выбрали жители Омска 18 марта. Помимо президента в этот день сибиряки выбирали еще и проект благоустройства, на который власти выделят деньги из бюджета.

На проспекте Культуры в городке Нефтяников пройдут работы по созданию пешеходного бульвара и сквера, установке светильников, скамеек, строительства фонтана. Обновят чиновники и зелень с клумбами.